محافظ المنيا يؤكد أهمية الارتقاء بالقيم الوظيفية ونشر الانضباط الإداري

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية الارتقاء بالقيم الوظيفية ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري، من خلال نشر قيم الانتماء والالتزام والانضباط الإداري، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.

وفي هذا السياق، أطلقت وحدة السكان بمحافظة المنيا مبادرة «قيمنا الوظيفية ركيزة التنمية وازدهار المجتمع»، تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية (وحدة السكان المركزية) ومؤسسة أجيال مصر، ضمن مشروع «قيم وحياة».

وأكد المحافظ أن نشر القيم الوظيفية داخل جهات العمل يمثل ركيزة أساسية لتحسين الأداء المؤسسي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناء الثقة، وتعزيز الانضباط الإداري، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية المحلية وجودة الحياة بالمحافظة.

تنفذ المبادرة على مدار ستة أشهر، وتستهدف كافة الجهات الحكومية، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية والقروية على مستوى محافظة المنيا، وذلك في إطار خطة متكاملة لنشر القيم الوظيفية، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

يشارك في المبادرة ممثل عن المنطقة الأزهرية، وممثل عن المجلس القومي للمرأة،، حيث تستهدف المبادرة ترسيخ إحدى عشرة قيمة وظيفية تشمل: الاتحاد، الصدق، الاحترام، النزاهة، المحبة، السلام، التعاون، التواضع، المسؤولية، السعادة، والبساطة، وربطها بالتعاملات اليومية داخل بيئة العمل.