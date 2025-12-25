برلمانية: مشروع مجمع الصناعات الحرفية نقلة نوعية للتنمية الحضارية في القاهرة التاريخية

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع مجمع الصناعات الحرفية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الحضارية والاقتصادية في القاهرة التاريخية.

وأوضحت “متي في تصريح خاص لـ”صدي البلد"، أن المشروع لا يقتصر على إنشاء 15 عمارة تضم 600 وحدة سكنية، بل يشمل 798 ورشة حرفية، إضافة إلى 3 عمارات مخصصة للسيدات المعيلات، فضلاً عن مدرسة لتعليم الحرف اليدوية، مما يعكس حرص الدولة على دمج البعد الاجتماعي مع التنمية الاقتصادية.

وأشارت متي إلى أن المشروع يشمل أيضًا أسواقًا ومطاعم وجراجات متعددة الطوابق، ما يعزز الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة، مؤكدة أن المشروع يُعد نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة التي تجمع بين الحفاظ على التراث، تطوير العمران، ودعم الصناعات المحلية، ويعكس رؤية الدولة في تحويل القاهرة التاريخية إلى محور جاذب للاستثمار والعمل.