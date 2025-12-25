برلماني: تطوير القاهرة التاريخية وصندوق التنمية الحضرية خطوة محورية لتعزيز الاستثمار

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن متابعة الحكومة لمشروعات صندوق التنمية الحضرية، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمثل خطوة مهمة على صعيد النهوض بالمدن وتطوير المناطق العشوائية والتاريخية.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن المشروعات مثل إعادة إحياء القاهرة التاريخية ومجمع الصناعات الحرفية ومشروعات روضة السيدة تمثل نموذجًا للتكامل بين التنمية العمرانية والاستثمارية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في توفير وحدات سكنية وخدمية للمواطنين، بالإضافة إلى خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو البرلمان إلى أن خطة الصندوق لتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة والشراكات مع القطاع الخاص تعكس رؤية واضحة لتعظيم العائد التنموي، مشيدًا بدور الهيئة في وضع آليات لتشغيل واستثمار المشروعات بطريقة مستدامة، تضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتقليل الضغط على ميزانية الدولة.

وأكد الدسوقي أن استمرار تطوير الواجهات والمناطق الثقافية والسياحية، وتنظيم الفعاليات بالحدائق مثل تلال الفسطاط، يضيف قيمة حضارية ويساهم في إبراز التراث المصري، داعيًا إلى تكثيف الدعم الحكومي لمثل هذه المشروعات لضمان نجاحها على المستوى الوطني.