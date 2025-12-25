قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تسعي لفك عقدة 19 عامًا أمام جنوب أفريقيا في الكان
ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى.. ما موقف مصر؟
حكومة الدبيبة: إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى ألمانيا
سجل قبل 30 ديسمبر.. تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات وIBM
بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى
ضبط وحبس.. قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن بسبب الفيديوهات الخادشة
منتخب مصر يتصدر قائمة الأكثر إهدارا للفرص المحققة في كأس أمم أفريقيا 2025
تحذيرات جوية.. الأرصاد المغربية تكشف تفاصيل الطقس خلال لقاء مصر وجنوب أفريقيا
الأوقاف ترد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج بالشرع والعقل
370 قطعة أثرية.. تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة متحف الحضارة القومي
مصطفى بكري: إقامة مراكز التأهيل والإصلاح يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الآثار: بيع 87 ألف تذكرة لمعرض «كنوز الفراعنة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تطوير القاهرة التاريخية وصندوق التنمية الحضرية خطوة محورية لتعزيز الاستثمار

الاستثمار
الاستثمار
حسن رضوان

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،  إن متابعة الحكومة لمشروعات صندوق التنمية الحضرية، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمثل خطوة مهمة على صعيد النهوض بالمدن وتطوير المناطق العشوائية والتاريخية.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن المشروعات مثل إعادة إحياء القاهرة التاريخية ومجمع الصناعات الحرفية ومشروعات روضة السيدة تمثل نموذجًا للتكامل بين التنمية العمرانية والاستثمارية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في توفير وحدات سكنية وخدمية للمواطنين، بالإضافة إلى خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو البرلمان إلى أن خطة الصندوق لتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة والشراكات مع القطاع الخاص تعكس رؤية واضحة لتعظيم العائد التنموي، مشيدًا بدور الهيئة في وضع آليات لتشغيل واستثمار المشروعات بطريقة مستدامة، تضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتقليل الضغط على ميزانية الدولة.

وأكد الدسوقي أن استمرار تطوير الواجهات والمناطق الثقافية والسياحية، وتنظيم الفعاليات بالحدائق مثل تلال الفسطاط، يضيف قيمة حضارية ويساهم في إبراز التراث المصري، داعيًا إلى تكثيف الدعم الحكومي لمثل هذه المشروعات لضمان نجاحها على المستوى الوطني.

تطوير القاهرة التاريخية صندوق التنمية الحضرية الاستثمار التنمية الحضرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

ترشيحاتنا

تويوتا كورولا ام نيسان سنترا 2026

أيهما تفضل .. تويوتا كورولا أم نيسان سنترا 2026؟.. مواصفات وأسعار

بيجو 5008 موديل 2026

مواصفات بيجو 5008 موديل 2026

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة

حلال المواقف المفاجأة ..تعليمات الضغط على فرامل السيارة بالطرق السريعة

بالصور

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

فيديو

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد