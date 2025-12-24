برلماني: المشروعات الصناعية في قناة السويس تعكس قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار العالمي

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، أن توقيع ثلاثة مشروعات صناعية كبرى داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا–مصر" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل مؤشرًا واضحًا على نجاح مصر في جذب استثمارات عالمية ضخمة وتعزيز مكانتها كمركز صناعي وتجاري إقليمي.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم أن المشروعات الثلاثة، بإجمالي استثمارات نحو 1.15 مليار دولار، تشمل مجمع صناعي لصناعات ألياف وبوليمرات البوليستر، ومجمع لإنتاج إطارات الشاحنات والسيارات، ومجمع للمنتجات الصحية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات توفر آلاف فرص العمل المباشرة، وتدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع ببنية تحتية متطورة وربط لوجستي متكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، ويسهم في تعزيز الشراكات مع المطور الصناعي "تيدا–مصر" لتوفير بيئة صناعية متكاملة ومتقدمة.

وأكد عضو صناعة البرلمان أن، هذه الاستثمارات تعكس الثقة المتنامية للمستثمرين العالميين في مناخ الاستثمار بمصر، وتؤكد قدرة الدولة على تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن استمرار هذه المشروعات سيضاعف القدرة الإنتاجية للمنطقة الاقتصادية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة، ويخلق قاعدة صناعية قوية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء البلاد.