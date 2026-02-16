موعد مباراة رجال يد الأهلي أمام الزهور اليوم في كأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، نظيره فريق الزهور، اليوم الاثنين، ضمن دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر.

تنطلق المباراة في الساعة السادسة مساء، على صالة الزهور، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني للتأهل إلى دور الثمانية في البطولة.

وعقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق جلسة أمس، مع اللاعبين طالبهم بالتركيز في المباراة وتحقيق الفوز.

كان الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، قد حقق فوزًا مهمًّا على طلائع الجيش بنتيجة 25-22، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري، والذي أقيم على صالة طلائع الجيش.