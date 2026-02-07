الأهلي ينفرد بصدارة دوري عمومي سيدات كرة اليد بعد ختام الجولة الثامنة

واصل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي عروضه القوية في منافسات دوري عمومي السيدات للموسم المحلي 2025-2026، بعدما اعتلى صدارة جدول الترتيب عقب انتهاء مباريات الجولة الثامنة، مؤكدًا تفوقه على مستوى المنافسة هذا الموسم.

وحصد الأهلي العلامة الكاملة على صعيد فريق الكبار برصيد 24 نقطة، إلى جانب تصدره الترتيب العام بحساب “المرتبط” برصيد 34.5 نقطة، في ظل نظام احتساب النقاط الذي يمنح فريق 2008 نقطة كاملة في حال الفوز ونصف نقطة عند التعادل، وهو ما عزز من موقع الفريق في صدارة الترتيب العام.

وجاء فريق الشمس في المركز الثاني برصيد 32.5 نقطة، فيما حل سموحة ثالثًا برصيد 27.5 نقطة، بينما تواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، في جدول يعكس اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة مع اقتراب منتصف الموسم.

وشهدت الجولة الثامنة احتساب فوز فريق سيدات الأهلي على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 10-0 بقرار من لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، وذلك لعدم توافر طبيب بشري داخل صالة المؤسسة العمالية بشبرا، ليحصد الأهلي نقاط المباراة كاملة دون خوض اللقاء.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة التاسعة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع البنك الأهلي، فيما يصطدم الشمس بمواجهة قوية أمام سموحة، ويلتقي سبورتنج مع الجزيرة، بينما يواجه الزمالك فريق 6 أكتوبر، في جولة مرتقبة قد تشهد تغيرات جديدة في جدول الترتيب.

وعلى جانب آخر، حسم مسؤولو الاتحاد المصري لكرة اليد قرارهم بشأن إقامة قمتي الأهلي والزمالك في المرحلة الثانية من دوري المحترفين للموسم المحلي 2025-2026، حيث تقرر إقامتهما على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقام القمة الأولى ضمن منافسات الجولة السابعة على مستوى فرق الرجال يوم 13 مارس المقبل، بينما تُلعب القمة الثانية في إطار الجولة الرابعة عشرة يوم 24 أبريل، على أن تنطلق منافسات المرحلة الثانية من الدوري اعتبارًا من 6 فبراير الجاري.

