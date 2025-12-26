قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية

محمد الاسكندرانى

 ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الخميس، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.


وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض الحساب الختامي للمجلس الأعلى للآثار عن العام المالي 2024/2025.


كما قام الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بإحاطة أعضاء المجلس بما تحظى به المعارض الأثرية المصرية المُقامة بالخارج خلال الفترة الحالية، من إقبال جماهيري واسع، حيث حقق معرض «كنوز الفراعنة»، المُقام حاليًا بالعاصمة الإيطالية روما، نجاحًا كبيرًا منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي، حيث تم حتى الآن بيع 87 ألف تذكرة.. كما يشهد معرض «مصر القديمة تكشف عن أسرارها»، المُقام بمدينة هونج كونج، إقبالًا ملحوظًا، حيث زاره 68 ألف زائر منذ افتتاحه في أواخر نوفمبر الماضي في حين استقبل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» 408 ألف زائر منذ افتتاحه في مارس الماضي بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وخلال الاجتماع أقر مجلس الإدارة قيام المجلس الأعلى للآثار بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف من بينها مذكرة التفاهم مع هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين، بما يتيح تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الحفائر الأثرية، والبحث العلمي، والعرض المتحفي، والتسجيل والتوثيق والأرشفة، إلى جانب تبادل إقامة المعارض المؤقتة، فضلًا عن التعاون في مجالات المسح والتنقيب الأثري والتدريب، ومذكرة التفاهم مع ووزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية زيمبابوي، لتقديم الدعم الفني والإشرافي لإنشاء متحف التحرير الأفريقي .


كما وافق المجلس على إقامة نصب تذكاري لإحياء ذكرى انتصار جمهورية مصر العربية على الاستعمار، وذلك بالحديقة التذكارية للوحدة الأفريقية في زيمبابوي، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم مع الإدارة الوطنية للتراث الثقافي بجمهورية الصين الشعبية، للتعاون في إعداد ملف الترشيح الدولي المشترك لموقعي «نقوش بايهليانج» بالصين ومقياس النيل بجزيرة الروضة بمصر، تمهيد لتسجيلهما تسجيلاً مشتركاً على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.

تعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية


ووافق المجلس على زيادة قيمة مكافأة نظير استلام العهد الأثرية لأصحاب العهد الأثرية ومسئولي الأحراز المودعة على ذمة القضايا، بكافة المتاحف ومخازن الآثار التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وتعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر وغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم ضمن أعمال البعثات الأثرية بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.


كما تمت الموافقة على إدراج زيارة هرم زوسر المدرج من المدخل الجنوبي والمقبرة الجنوبية بسقارة ضمن التذكرة المجمعة لزيارة منطقة آثار سقارة الأثرية الشاملة، بالإضافة إلى اعتماد بعض توصيات لجنة التقييم والتفاوض بشأن تشغيل الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك في ضوء الالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية المتبعة، ومن بينها الموافقة على التعاقد مع إحدى الشركات لترميم وإعادة تأهيل استراحة الملك فاروق بمنطقة أهرامات الجيزة.
وقام أعضاء مجلس الإدارة بقبول عدد من الإهداءات، تمثلت في عدد (12) جهاز تنقية هواء من شركة شارب العربي، لتوفير بيئة صحية داخل غرف هرمي الملك خفرع والملك منكاورع بمنطقة أهرامات الجيزة، إلى جانب عدد (8) أجهزة صديقة للبيئة لإزالة الرطوبة، لاستخدامها بمناطق أهرامات الجيزة وسقارة، لتحسين جودة الهواء داخل المواقع الأثرية. 


من جانبه، أعرب الوزير شريف فتحي عن خالص شكره وتقديره لشركة شارب العربي على هذا الإهداء، مشيدًا بالمبادرة التي تعكس نموذجًا للتعاون الإيجابي مع القطاع الخاص، كشريك داعم لجهود الوزارة في تطوير الخدمات وتحسين تجربة الزائرين بالمواقع الأثرية.


وفي ختام الاجتماع، اعتمد المجلس عددًا من قرارات اللجنتين الدائمتين للآثار المصرية والإسلامية، بشأن تنظيم عمل بعض البعثات الأثرية، بالإضافة إلى تسجيل عدد من القطع الأثرية الناتجة عن أعمال الحفائر.

