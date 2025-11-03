صفقة نارية تقترب.. مانشستر يونايتد يفاوض مهاجم برشلونة السابق

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي، مهاجم بالميراس الحالي وبرشلونة الإسباني السابق، وذلك لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تدرس ضم اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عامًا بعد تألقه اللافت في الدوري البرازيلي، حيث يرى المدير الفني روبين أموريم أن روكي يمتلك الإمكانيات المناسبة لدعم هجوم الفريق وإضافة حلول هجومية متنوعة.

وأضاف التقرير أن النادي الإنجليزي على استعداد لدفع 50 مليون يورو لإتمام الصفقة خلال الصيف المقبل، في ظل منافسة من عدة أندية أوروبية تتابع اللاعب عن قرب.

وفي سياق متصل، حسمت إدارة مانشستر يونايتد موقفها من الثنائي كوبي ماينو وجوشوا زيركزي، حيث قررت رفض أي عروض انتقال لهما في يناير المقبل، رغم تراجع مشاركتهما مع الفريق هذا الموسم، مؤكدة تمسكها ببقائهما ضمن مشروع الفريق للمستقبل.