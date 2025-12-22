جيهان سلامة تكشف تفاصيل صراعها مع السرطان وتجربتها المؤلمة بعد خيانة أقرب الناس

كشفت الفنانة جيهان سلامة، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، عن كواليس غيابها الطويل عن الشاشة، مؤكدة أن السبب الرئيسي كان إصابتها بمرض نادر وهو سرطان القولون، الذي اكتشفت إصابتها به منذ عام 2018.

وأوضحت جيهان أن مرحلة العلاج كانت طويلة وصعبة، إذ خضعت لعدة عمليات جراحية حتى أجرت عمليتها الأخيرة منذ نحو عام ونصف، وكانت العملية معقدة جدًا، وقد أبلغها الطبيب في البداية أن فرصتها في البقاء تتراوح بين 4 و9 أشهر فقط، بعد تشخيص خاطئ لحالتها في البداية. وأضافت: «حتى لو أخذت علاج كيماوي لمدة 20 سنة، لن ينفع، فالمرض كان قد انتشر وعمل انسداد».

وعن الدعم الذي تلقت، أكدت الفنانة أن أسرتها كانت سندها في هذه المحنة، بالإضافة إلى أصدقائها المقربين من الوسط الفني مثل أحمد رزق وانتصار وأحمد آدم، مشددة على أنها لم ترغب في إعلان مرضها على وسائل التواصل أو للجمهور إلا بعد تعافيها الكامل.

كما كشفت جيهان عن الجانب النفسي الصعب الذي مرّت به، مؤكدة أن المرض جاء نتيجة الضغوط النفسية والخيانة، قائلة: «المرض جالي بسبب الزعل، ومن 2018 حياتي اتلخبطت بسبب مشكلة من أقرب الناس حولي، الشخص ده سرقني وبخطة وقلة أدب وشهر بيا. لجأت للقضاء والحمد لله كسبت القضية، لكن الألم النفسي كان كبيرًا».

واختتمت الفنانة حديثها مؤكدة أن تجربة المرض غيرت الكثير في حياتها ونظرتها للأمور، وأنها تعلمت منها قيم الصبر والقوة والتقدير للحياة، مؤكدًة أن التجربة أثرت فيها بشكل عميق على الصعيد الشخصي والمهني.