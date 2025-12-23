بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد

أكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ،أن اللجان الفرعية التابعة للنقابة بمختلف محافظات مصر وخصوصا محافظات الوجهين القبلي والبحري، لم ترصد أي إصابات نفوق بمرض الحمي القلاعية للمواشي التي تم تحصينها من المرض باستثناء بعض المواشي التي امتنع أصحابها عن التحصين ، وعددها قليل جدا هي التي أصيبت فقط، أما الغالبية العظمي لم تصب بأي أمراض.

وقال النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، أن نقابة الفلاحين شكلت عدد من اللجان بالمحافظات، وتم تكليفهم بالمرور علي الفلاحين والمزارعين وكبار المربين للمواشي ، لفحصها وعمل حصر بالمواشي النافقة أو المصابة بأي مرض، والحمد لله لم ترصد تلك اللجان أي إصابات للمواشي المحصنة مسبقا باستثناء بعض المواشي الغير محصنة.

وأثنى أمين عام الفلاحين على جهود وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، في الاستطلاع المبكر، والرصد في جميع المناطق حيث اتخذت إجراءات عاجلة لتحصين الماشية، بعد إنتاج لقاح محلي، في معهد الأمصال واللقاحات، وتم تحصين الماشية في مصر، لوقاية وحماية الثروة الحيوانية، واعطاء الماشية المناعة اللازمة.

الحمى القلاعية

ولفت ابواللوز ، الي أن الحمى القلاعية، مرض وبائي موجود اساسا، من ضمن الأمراض التي تنتشر في فصل الشتاء،ولذلك تنظم الوزارة ثلاث حملات تحصين دورية كل عام، لحماية الثروة الحيوانية،لافتا أن الوضع الوبائي للماشية مستقر حاليا، وليس هناك أي مشكلات أو إصابات، ونطمئن جميع الفلاحين والمربين في جميع المحافظات ، بأنه ليس هناك أي مشكلات، والدليل أنه حتى الآن لم يتم إغلاق الأسواق

وأوضح أن حملات التحصين يتم تنفيذها بصفة دورية سنويا ضمن خطة الدولة لبناء مناعة قوية ومستدامة لدى الثروة الحيوانية، بما يضمن حمايتها من الأمراض الوبائية، ويسهم في دعم الأمن الغذائي للمواطنين،لافتا أن إجمالي جرعات التحصين التي تم تنفيذها ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تجاوز حتى الآن 8.5 مليون جرعة، منذ انطلاق الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع محافظات الجمهورية،حيث أن الالتزام بتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية ومنع تكرار انتشار المرض.

ووجه أبواللوز دعوة لجميع المربين والفلاحين بالتوجه إلى الوحدات البيطرية، في حال وجود أي مشكلات أو أعراض غريبة،مشيرا الي أنه بفضل جهود الدولة المصرية ونجاح تجربتها، تم اختيار مصر بالإجماع لتولي الرئاسة المشتركة لشبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط (REMESA)، لعام 2026، وذلك في خطوة تعكس الثقة الإقليمية في الدور القيادي لمصر في تعزيز الصحة الحيوانية والتعاون الإقليمي.