قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات كاذبة.. وزارة الخارجية الروسية تنفي إخلاء سفارتها في فنزويلا
محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا
ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025
بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد

الماشية
الماشية
شيماء مجدي

أكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ،أن اللجان الفرعية التابعة للنقابة بمختلف محافظات مصر وخصوصا محافظات الوجهين القبلي والبحري، لم ترصد أي إصابات نفوق بمرض الحمي  القلاعية للمواشي التي تم تحصينها من المرض باستثناء بعض المواشي التي امتنع أصحابها عن التحصين ، وعددها قليل جدا هي التي أصيبت فقط، أما  الغالبية العظمي لم تصب بأي أمراض.

وقال النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، أن نقابة الفلاحين شكلت عدد من اللجان بالمحافظات، وتم تكليفهم بالمرور علي الفلاحين والمزارعين وكبار المربين للمواشي ، لفحصها وعمل حصر بالمواشي النافقة أو المصابة بأي مرض، والحمد لله لم ترصد تلك اللجان أي إصابات للمواشي المحصنة مسبقا باستثناء بعض المواشي الغير محصنة.

وأثنى أمين عام الفلاحين على جهود وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، في الاستطلاع المبكر، والرصد في جميع المناطق حيث اتخذت إجراءات عاجلة لتحصين الماشية، بعد إنتاج لقاح محلي، في معهد الأمصال واللقاحات، وتم تحصين الماشية في مصر، لوقاية وحماية الثروة الحيوانية، واعطاء الماشية المناعة اللازمة.

الحمى القلاعية 

ولفت ابواللوز ، الي أن الحمى القلاعية، مرض وبائي موجود اساسا، من ضمن الأمراض التي تنتشر في فصل الشتاء،ولذلك تنظم الوزارة ثلاث حملات تحصين دورية كل عام، لحماية الثروة الحيوانية،لافتا أن الوضع الوبائي للماشية مستقر حاليا، وليس هناك أي مشكلات أو إصابات، ونطمئن جميع الفلاحين والمربين في جميع المحافظات ، بأنه ليس هناك أي مشكلات، والدليل أنه حتى الآن لم يتم إغلاق الأسواق

وأوضح أن حملات التحصين يتم تنفيذها بصفة دورية سنويا ضمن خطة الدولة لبناء مناعة قوية ومستدامة لدى الثروة الحيوانية، بما يضمن حمايتها من الأمراض الوبائية، ويسهم في دعم الأمن الغذائي للمواطنين،لافتا أن إجمالي جرعات التحصين التي تم تنفيذها ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تجاوز حتى الآن 8.5 مليون جرعة، منذ انطلاق الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع محافظات الجمهورية،حيث أن الالتزام بتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية ومنع تكرار انتشار المرض.

ووجه أبواللوز دعوة لجميع المربين والفلاحين بالتوجه إلى الوحدات البيطرية، في حال وجود أي مشكلات أو أعراض غريبة،مشيرا الي أنه بفضل جهود الدولة المصرية ونجاح تجربتها، تم اختيار مصر بالإجماع لتولي الرئاسة المشتركة لشبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط (REMESA)، لعام 2026، وذلك في خطوة تعكس الثقة الإقليمية في الدور القيادي لمصر في تعزيز الصحة الحيوانية والتعاون الإقليمي.

الفلاحين نفوق المواشى الحمي القلاعية الماشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب

متستهونش… عضة كلب تنهي حياة طالب المنوفية بعد 3 أشهر فى عيبوبة وتثير الرعب طبيب يوضح الإسعافات الأولية

الارصاد

أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء

ترشيحاتنا

رئيس غرفة بورسعيد التجارية يشارك في الدورة 136 لاجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية

رئيس غرفة بورسعيد التجارية يشارك في الدورة 136 لاجتماعات اتحاد الغرف العربية

طراز أوروبي..  ننشر أول صور لكورنيش شاطئ بورسعيد بعد تطويره و إضاءته

طراز أوروبي.. ننشر أول صور لكورنيش شاطئ بورسعيد بعد تطويره وإضاءته

محافظ القاهرة

قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد نشوب حريق مخزن خشب في المرج

بالصور

المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات

المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات
المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات
المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات

الأفخم والأغلى.. ريماك نيفيرا تحصل على إصدار يقترب من 3 ملايين دولار

ريماك نيفيرا
ريماك نيفيرا
ريماك نيفيرا

أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر

أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر
أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر
أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر

هدى الإتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ| شاهد

هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد