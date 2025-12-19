النيران تلتهم حوش مواشي في طهطا بسوهاج ونفوق 7 رؤوس بقيمة 700 ألف جنيه.. شاهد

شهدت قرية الجبيرات التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، حريقًا مفاجئًا اندلع داخل حوش مواشي مملوك لأربعة أشقاء؛ ما أسفر عن نفوق 7 رؤوس مواشي وصغارها، تُقدَّر قيمتها بنحو 700 ألف جنيه، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بنشوب حريق داخل حوش مواشي بقرية الجبيرات بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، وتمت أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وبالفحص، تبين أن الحوش مملوك للمواطن "طه ع" وثلاثة من أشقائه، وأن الحريق أسفر عن نفوق 7 رؤوس من الأبقار وصغارها، دون إصابة أي من الأهالي، فيما قُدرت الخسائر المادية بنحو 700 ألف جنيه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لبيان أسباب الحريق وظروفه.