مأزق لمجلس الزمالك.. صفقات الشتاء في مهب الريح وقرارات دولية تضرب النادي

اتخذ مسؤولو نادي الزمالك قرارا حاسما بشأن ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك في ظل استمرار أزمة إيقاف القيد المفروضة على النادي بثمانية قرارات صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

إيقاف القيد يهدد تدعيم الفريق في الشتاء

ويعاني الزمالك من أزمة كبيرة بعد تعرضه لإيقاف القيد ما يضع الإدارة في موقف صعب ويهدد قدرتها على دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الإدارة تضع حل أزمة فيفا أولوية أولى

وأكد مصدر داخل النادي أن مسؤولي الزمالك لا يفكرون حاليا في إبرام صفقات جديدة بقدر تركيزهم الكامل على إنهاء أزمة إيقاف القيد تمهيدا لفتح باب التفاوض مع أي لاعبين جدد.

اتجاه نحو الصفقات المجانية وغير المكلفة

وأوضح المصدر أن الاتجاه السائد داخل النادي يتمثل في التعاقد مع صفقات غير مكلفة وقد يقتصر الأمر على اللاعبين المتاحين في صفقات مجانية بشرط أن يمثلوا إضافة فنية حقيقية للفريق، مشيرا إلى أن النادي سيكون قادرا على حسم صفقات قوية حال رفع إيقاف القيد.

وبدأ مسؤولو الزمالك بالفعل في التحرك من أجل تسوية القضايا المرفوعة ضد النادي، خاصة مع اللاعبين والمدربين السابقين، في محاولة لإنهاء أزمة إيقاف القيد.

ضربة جديدة.. العقوبة الدولية الثامنة من فيفا

وتوالت الصدمات على الزمالك بعد صدور العقوبة الدولية الثامنة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تقضي بإيقاف قيد النادي لمدة ثلاث فترات انتقال على خلفية شكوى نادي شارلروا البلجيكي.

وقرر "فيفا" إيقاف قيد الزمالك بسبب عدم سداد مبلغ 170 ألف دولار قيمة أحد أقساط صفقة التعاقد مع المهاجم عدي الدباغ قبل انطلاق الموسم الجاري.

شكوى أشتريلا أمادورا تزيد الضغوط المالية

ويمثل هذا القرار ثاني عقوبة متعلقة بعدم سداد أقساط صفقات اللاعبين بعد شكوى نادي أشتريلا أمادورا البرتغالي الذي طالب الزمالك بسداد 200 ألف دولار تمثل قيمة قسط صفقة التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا.

مطالبات جديدة تهدد بعقوبات إضافية

وتفاقمت الأزمة المالية داخل الزمالك، مع وجود مطالبات أخرى من أندية قررت التصعيد ضد النادي أبرزها اتحاد طنجة المغربي وأوليكسندريا الأوكراني بشأن مستحقات انتقال عبدالحميد معالي وخوان بيزيرا.

أكثر من مليون دولار مطلوبة لرفع إيقاف القيد

ويحتاج الزمالك حاليًا إلى توفير أكثر من مليون دولار لإنهاء جميع القضايا الصادرة ضده لدى "فيفا"، ورفع عقوبة إيقاف القيد التي تمتد لثلاث فترات انتقال بما يسمح بقيد صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

انتقادات لإدارة حسين لبيب وصفقات مهددة

وتسببت أزمة النادي البلجيكي وقضية عدي الدباغ في تصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى حسين لبيب رئيس النادي بسبب التأخر في حسم الملف المالي الأمر الذي يهدد فرص الزمالك في إبرام صفقات قوية وعلى رأسها صفقة حامد حمدان لاعب وسط بتروجت خاصة في ظل دخول الأهلي وبيراميدز في سباق التفاوض لضمه.