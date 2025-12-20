قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 سفن تغييز.. وزير البترول يزف خبرا سارا للمصريين بشأن الغاز
أبو العينين يبحث مع رئيس هيئة الدواء فرص الاستثمار في القطاع وتوطين الصناعة
وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار
ديربي الإسكندرية .. شوط أو سلبي بين سموحة والاتحاد بكأس العاصمة
حسام حسن الأكبر سنا تسجيلا للأهداف.. أيقونة الفراعنة تعود للواجهة مع انطلاق أمم أفريقيا في المغرب
لاكتشاف الثروات التعدينية.. وزير البترول: سنبدأ في مسح جوي على مستوى الجمهورية
وزير البترول: 5 ملايين أوقية احتياطي الذهب بمنجم السكري
كندة علوش: زواجي من عمرو يوسف مغامرة كبيرة
4 ملفات حاسمة.. ماذا يحتاج الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟
قرعة الدور التمهيدي والثمانية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية
وزير البترول: إطلاق بوابة إلكترونية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين
ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مأزق لمجلس الزمالك.. صفقات الشتاء في مهب الريح وقرارات دولية تضرب النادي

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

اتخذ مسؤولو نادي الزمالك قرارا حاسما بشأن ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك في ظل استمرار أزمة إيقاف القيد المفروضة على النادي بثمانية قرارات صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

إيقاف القيد يهدد تدعيم الفريق في الشتاء

ويعاني الزمالك من أزمة كبيرة بعد تعرضه لإيقاف القيد ما يضع الإدارة في موقف صعب ويهدد قدرتها على دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الإدارة تضع حل أزمة فيفا أولوية أولى

وأكد مصدر داخل النادي أن مسؤولي الزمالك لا يفكرون حاليا في إبرام صفقات جديدة بقدر تركيزهم الكامل على إنهاء أزمة إيقاف القيد تمهيدا لفتح باب التفاوض مع أي لاعبين جدد.

اتجاه نحو الصفقات المجانية وغير المكلفة

وأوضح المصدر أن الاتجاه السائد داخل النادي يتمثل في التعاقد مع صفقات غير مكلفة وقد يقتصر الأمر على اللاعبين المتاحين في صفقات مجانية بشرط أن يمثلوا إضافة فنية حقيقية للفريق، مشيرا إلى أن النادي سيكون قادرا على حسم صفقات قوية حال رفع إيقاف القيد.

وبدأ مسؤولو الزمالك بالفعل في التحرك من أجل تسوية القضايا المرفوعة ضد النادي، خاصة مع اللاعبين والمدربين السابقين، في محاولة لإنهاء أزمة إيقاف القيد.

ضربة جديدة.. العقوبة الدولية الثامنة من فيفا

وتوالت الصدمات على الزمالك بعد صدور العقوبة الدولية الثامنة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تقضي بإيقاف قيد النادي لمدة ثلاث فترات انتقال على خلفية شكوى نادي شارلروا البلجيكي.

وقرر "فيفا" إيقاف قيد الزمالك بسبب عدم سداد مبلغ 170 ألف دولار قيمة أحد أقساط صفقة التعاقد مع المهاجم عدي الدباغ قبل انطلاق الموسم الجاري.

شكوى أشتريلا أمادورا تزيد الضغوط المالية

ويمثل هذا القرار ثاني عقوبة متعلقة بعدم سداد أقساط صفقات اللاعبين بعد شكوى نادي أشتريلا أمادورا البرتغالي الذي طالب الزمالك بسداد 200 ألف دولار تمثل قيمة قسط صفقة التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا.

مطالبات جديدة تهدد بعقوبات إضافية

وتفاقمت الأزمة المالية داخل الزمالك، مع وجود مطالبات أخرى من أندية قررت التصعيد ضد النادي أبرزها اتحاد طنجة المغربي وأوليكسندريا الأوكراني بشأن مستحقات انتقال عبدالحميد معالي وخوان بيزيرا.

أكثر من مليون دولار مطلوبة لرفع إيقاف القيد

ويحتاج الزمالك حاليًا إلى توفير أكثر من مليون دولار لإنهاء جميع القضايا الصادرة ضده لدى "فيفا"، ورفع عقوبة إيقاف القيد التي تمتد لثلاث فترات انتقال بما يسمح بقيد صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

انتقادات لإدارة حسين لبيب وصفقات مهددة

وتسببت أزمة النادي البلجيكي وقضية عدي الدباغ في تصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى حسين لبيب رئيس النادي بسبب التأخر في حسم الملف المالي الأمر الذي يهدد فرص الزمالك في إبرام صفقات قوية وعلى رأسها صفقة حامد حمدان لاعب وسط بتروجت خاصة في ظل دخول الأهلي وبيراميدز في سباق التفاوض لضمه.

نادي الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف القيد عدي الدباغ أشتريلا أمادورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

بالصور

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد