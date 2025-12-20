قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

4 ملفات حاسمة.. ماذا يحتاج الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يبحث نادي الزمالك عن تصحيح مساره واستعادة هيبته الكروية في توقيت بالغ الأهمية مع انطلاق فترة التوقف الدولي التي تمثل فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق داخل القلعة البيضاء بعد سلسلة من النتائج السلبية التي ألقت بظلالها على مشوار الفريق محليا لتفتح الباب أمام ملفات مصيرية تنتظر الحسم السريع.

ويواجه نادي الزمالك مرحلة مفصلية خلال فترة التوقف الدولي الحالية حيث تبرز عدة ملفات أساسية تحتاج إلى حسم سريع من جانب مجلس الإدارة في ظل تراجع النتائج الأخيرة وفقدان بعض البطولات ويمكن تلخيص أبرز هذه الملفات في أربع نقاط رئيسية:

أولًا: ملف المدرب الأجنبي
طالب قطاع كبير من جماهير الزمالك بضرورة الإسراع في التعاقد مع مدير فني أجنبي قادر على إعادة الانضباط الفني والتكتيكي للفريق مستغلين فترة التوقف الدولي كفرصة مناسبة لحسم هذا الملف.
كما شددت المطالب على أهمية عدم التفريط في أحمد عبد الرؤوف المدرب المؤقت والاستفادة من خبراته من خلال استمراره ضمن الجهاز المعاون للمدير الفني الأجنبي باعتباره أحد الكوادر التدريبية الشابة داخل النادي.

ثانيًا: ملف تسويق اللاعبين
تزايدت الدعوات داخل القلعة البيضاء لتسويق بعض اللاعبين الذين لم يقدموا الإضافة المنتظرة منذ انضمامهم للفريق وذلك ضمن خطة إعادة بناء الفريق، ويأتي على رأس قائمة اللاعبين المطروحين للتسويق كل من عمرو ناصر وشيكو بانزا في ظل عدم ثبات مستواهما الفني منذ التعاقد معهما بحسب رؤية الإدارة الرياضية بقيادة جون إدوارد.

ثالثًا: ملف صفقات يناير
يحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بلاعبين من الطراز المميز خاصة في بعض المراكز التي تعاني من نقص واضح، ويعد خط الهجوم من أبرز المراكز المطلوبة في ظل تراجع مستوى ناصر منسي وتلويحه بالرحيل عن النادي.

كما يسعى الزمالك لتدعيم خط الدفاع خاصة مع رغبة حسام عبد المجيد في خوض تجربة الاحتراف الخارجي إلى جانب قلة خبرات محمد إسماعيل في الخط الخلفي.

رابعًا: استغلال فترة التوقف الدولي
يدرس مجلس إدارة الزمالك استغلال فترة التوقف الدولي التي تتزامن مع مشاركة منتخب مصر بقيادة حسام حسن في منافسات كأس أمم إفريقيا لإعادة ترتيب أوراق الفريق.
وتعد هذه الفترة فرصة مثالية لإعادة التوازن للفريق بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي وإهدار النقاط في بطولة كأس عاصمة مصر كان آخرها التعادل أمام كهرباء الإسماعيلية.

وتبقى فترة التوقف الدولي بمثابة نقطة تحول محتملة لمسيرة الزمالك هذا الموسم في حال استغلالها بالشكل الأمثل فنيًا وإداريا، تمهيدا لعودة الفريق إلى طريق الانتصارات والمنافسة بقوة على البطولات.

