"الزراعة" تكثّف جهود الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي للماشية خلال نوفمبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن جهود تقديم الرعاية التناسلية وخدمات التحسين الوراثي للماشية، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الحالات الملقحة اصطناعيًا خلال نوفمبر 53,236 رأس ماشية.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار جهود رفع كفاءة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، فضلًا عن تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ التلقيح الاصطناعي خلال شهر نوفمبر لحوالي 53,236 رأس ماشية، من بينها: 43,104 رأس من الأبقار، 10,132 رأس من الجاموس، لافتًا إلى أنه تم تقديم هذه الخدمات من خلال 1,588 نقطة تلقيح اصطناعي موزعة على مختلف المحافظات، لدعم المربين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتابع رئيس الهيئة أن مراكز التناسل والتلقيح الاصطناعي أنتجت 49,150 جرعة من السائل المنوي المجمد من طلائق متميزة بمركزي العباسية وبني سويف، فضلًا عن توزيع 54,811 جرعة على جميع المحافظات لتعزيز القدرات الوراثية للقطعان.

وفيما يتعلق بجهود تقديم خدمات الرعاية التناسلية للماشية خلال نوفمبر، أوضح رئيس الهيئة أنه تم تشخيص الحمل لعدد 18,102 رأس ماشية تشمل: 8,911 رأسًا من الأبقار، 3,036 رأسًا من الجاموس، و6,155 رأسًا من الأغنام والماعز، مشيرا إلى انه تم علاج مسببات ضعف الخصوبة في إناث الحيوانات لعدد 17,004 رؤوس، شملت: الشيوع الصامت، الشيوع المتكرر، الالتهابات الرحمية، خمول المبايض، تحوصل المبايض، سوء التغذية، وغيرها من الأسباب المؤثرة على الكفاءة التناسلية.

وأضاف أنه تم علاج أمراض الضرع لعدد 3,582 رأس ماشية تشمل: 2,273 أبقار، 1,180 جاموس، 129 أغنام وماعز، الى جانب علاج أمراض الجهاز التنفسي والنقص الغذائي والحالات الحرجة لعدد 543 رأسًا، وكذلك علاج أمراض الولادة ومضاعفاتها لعدد 2,244 رأسًا، شملت: الالتهابات الرحمية، حمى النفاس، احتباس المشيمة، الولادات العسرة، والانقلابات الرحمية والمهبلية.