أخبار البلد

الزراعة: تحصين 2.1 مليون رأس ماشية ضمن الحملة الاستثنائية ضد الحمى القلاعية

شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار أعمال الحملة القومية والاستثنائية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، حيث نجحت فرق الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تحصين نحو 2,121,924 رأس ماشية حتى الآن، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الوقاية البيطرية وحماية الثروة الحيوانية.


وقالت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن أعمال الحملة الاستثنائية للتحصين، والتي وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإطلاقها في 10 يناير الماضي، ضمن جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الإصابة بالأمراض خاصة في فصل الشتاء، مع تكثيف المرور على الأسواق والمزارع، والتواصل مع المربين في جميع القرى والنجوع بأنحاء الجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس   الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحالة الوبائية في جميع الأسواق التي تم المرور عليها مستقرة تمامًا، بما يعكس كفاءة الإجراءات الوقائية وخطط التحصين الاستباقية، مشيرًا إلى أن اللجان البيطرية المتنقلة لا تقتصر مهامها على التحصين فقط، بل تشمل أيضًا الترقيم والتسجيل، والتقصي النشط، وتطهير الأسواق، وأخذ العينات عند الاشتباه، بما يعزز منظومة الاكتشاف المبكر لأي بؤر مرضية محتملة.


وأضاف أن فرق الإرشاد البيطري ترافق الحملات ميدانيًا للتواصل المباشر مع المربين، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتحصين الدوري وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي داخل المزارع والأسواق، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا للأمن الغذائي.
وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز منظومة الوقاية البيطرية، وحماية الثروة الحيوانية، ودعم الأمن الغذائي، واستدامة الإنتاج الحيواني، كما ناشدت جميع المربين بضرورة التعاون مع الفرق البيطرية الميدانية، والتواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبر الخط الساخن 19561.

