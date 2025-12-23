قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات

المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات
المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات
رنا عصمت

المشروم أو الفطر الابيض كنز غذائي مليء بالمركبات الفعالة التي تعزز صحتك فهو منخفض السعرات الحرارية، وغني بالبروتين وفيتامين د، وفيتامين ب12.

ومن فوائد المشروم الصحية:

 

1. يمتلك خصائص مقاومة للسرطان:

يحتوي الفطر الأبيض على مجموعة من مضادات الاكسدة، مثل البوليفينولات، والسكريات المتعددة، و الارغوثيونين و الجلوتاثيون، والسيلينيوم، وفيتامين C، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي المسؤول عن تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

كما يحتوي على مركبات بيتا جلوكان ، التي تعزز جهاز المناعة وتحفّز الخلايا القاتلة الطبيعية لمحاربة الأمراض، بما في ذلك السرطان. بالإضافة إلى ذلك، يعمل فيتامين C والسيلينيوم على تعزيز مناعة الجسم والحد من انتشار الخلايا السرطانية.

2. يعزز صحة القلب:

قد يساعد الفطر الأبيض في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بفضل احتوائه على الإرغوثيونين وبيتا جلوكانن حيث يعمل بيتا جلوكان كألياف قابلة للذوبان تقلل امتصاص الكوليسترول و الدهون الثلاثية ، بينما يساهم الإرغوثيونين في خفض مستويات الدهون الثلاثية بعد الوجبات.

وقد يساعد في منع تراكم اللويحات في الشرايين، مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدموالسكتة الدماغية.

3. فوائد صحية أخرى:

-تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم: قد تساعد السكريات المتعددة الموجودة في الفطر الأبيض في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

-تعزيز صحة الأمعاء: تعمل السكريات المتعددة في الفطر الأبيض كـ بريبيوتيك، أي كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي.

المصدر ديلي ميرور

المشروم فوائد غذائية تفوق التوقعات المشروم فوائد المشروم

