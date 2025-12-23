أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر

يعانى الكثير من الاشخاص من الصداع النصفى و لا يعلم البعض ان هناك بعض بعض الأطعمة ومضافاتها الكيميائية إلى تحفيز نوبات الصداع النصفى لدى أكثر من 25٪ من المرضى،نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى لاين.

اطعمة تزيد من الاصابة بالصداع النصفى..

1-الأجبان المعتّقة:

مثلالجبن القديم، لاحتوائها على مادة الترامين.

2-اللحوم المعالجة والمقددة:

مثل السجق واللانشون، بسبب احتوائها على النيتريتات.

3-الأطعمة المخللة أو المخمّرة:

مثل الزيتون، ومخلل الملفوف (الساوركراوت)، والكيمتشي، لاحتوائها على التيرامين.

4-منتجات الصويا المخمّرة:

مثل صلصة الصويا، وتحتوي أيضًا على التيرامين.

5-المضافات الغذائية:

مثل جلوتامات أحادي الصوديوم (MSG) و المحليات الصناعية.

6-الفواكه المجففة:

لاحتوائها على الكبريتيت.

7-النبيذ الأحمر:

لاحتوائه على مواد مثل التيرامين، والكبريتيت، والهيستامين.

نصيحة مهمة:

قد يساعد الاحتفاظ بمذكرة للصداع، لدى المصابين بالصداع النصفي، تتضمن الأطعمة والمشروبات التي تم تناولها قبل حدوث النوبة، في تحديد المحفّزات الغذائية الخاصة بكل شخص.