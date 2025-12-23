الأفخم والأغلى.. ريماك نيفيرا تحصل على إصدار يقترب من 3 ملايين دولار

تعد Rimac Automobili الكرواتية واحدة من أكثر الشركات جرأة في عالم الهايبركار، ويأتي طراز ريماك نيفيرا Rimac Nevera كدليل حي على ذلك، فالنسخة القياسية من نيفيرا نادرة بالفعل، مع إنتاج عالمي لا يتجاوز 150 سيارة، وهو رقم كاف لجعل رؤيتها على الطريق حدثا استثنائيا بحد ذاته، لكن ريماك لم تتوقف عند هذا الحد.

خلال العام الماضي، كشفت الشركة عن نسخة Nevera R الأكثر تطرفا وتركيزا على الأداء داخل الحلبات، مع إنتاج محدود عند 40 سيارة فقط، ورغم محدودية هذا الرقم، قررت ريماك تضييق الدائرة أكثر، لتقدم نسخة Nevera R – Founders Edition بإنتاج لا يتجاوز 10 سيارات عالميا.

تصف ريماك هذا الإصدار بأنه "ارتباط أعمق بما يجعل ريماك مختلفة عن أي شيء آخر"، وهي عبارة تسويقية تبدو هذه المرة قريبة من الواقع، فالسيارات العشر وجدت مالكيها خلال أيام قليلة، دون حملات دعائية أو ضجيج إعلامي، حيث عرضت بهدوء على مجموعة مختارة من العملاء الباحثين عن تجربة تتجاوز امتلاك هايبركار كهربائية نادرة.

من الناحية التقنية، لا يختلف Founders Edition عن باقي سيارات Nevera R، إذ يعتمد على أربعة محركات كهربائية تولد قوة هائلة تبلغ 2,107 أحصنة، مع نظام توزيع عزم متطور من تطوير ريماك نفسها، الأرقام مذهلة حتى بمعايير هذا العالم: تسارع من السكون إلى 100 كم/س خلال 1.66 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 431 كم/س، وفي عام 2025 وحده سجلت Nevera R 24 رقم قياسي عالمي، لتؤكد أنها ليست مجرد قطعة نادرة للعرض، بل الة أداء حقيقية.

الاختلاف الحقيقي يظهر في تجربة التملك، فمالكو إصدار التأسيس لا يختارون سياراتهم من كتالوج جاهز، بل يسافرون إلى مقر ريماك في Zagreb، حيث يعملون مباشرة مع Mate Rimac وفريقه لتشكيل السيارة خطوة بخطوة، باستخدام أدوات تصميم فورية، تحدد كل تفصيلة وفق ذوق المالك، من الطلاء الثنائي اللون الذي يتبع خطوط الهيكل بدقة، إلى خط مركزي رفيع للغاية على السقف لا يتجاوز عرضه 2 ملم في أضيق نقطة، في إشارة ذكية لهوية ريماك التقنية.

المقصورة الداخلية لا تقل خصوصية، فكل داخلية تنفذ يدويا بألوان جلدية حصرية وتطريزات تستحضر محطات مهمة في تاريخ ريماك، حتى ترتيب المقاعد غير متماثل، تماما كما يفضله ماتيه ريماك في سيارته الشخصية، لا توجد قوالب جاهزة هنا، كل سيارة تبنى حول صاحبها لا العكس.

لم تكشف ريماك عن السعر الرسمي لإصدار التأسيس، إلا أن التقارير تشير إلى أنه يتجاوز بسهولة حاجز 3 ملايين دولار، وفي هذا المستوى من الندرة، يصبح المال تفصيلا ثانوي، فما يشتريه المالكون هنا ليس مجرد سيارة، بل عضوية في واحد من أضيق وأندر أندية الهايبركار في العالم.