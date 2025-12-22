قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي
الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً.. وشبورة كثيفة وأمطار على بعض المناطق
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
جيهان سلامة تكشف تفاصيل غيابها عن الساحة الفنية وتعرضها للخيانة والمرض

رنا عبد الرحمن

في حوار صريح مع برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، كشفت الفنانة جيهان سلامة جوانب شخصية لم يُعرف عنها سابقًا، مشيرة إلى أسباب غيابها عن الوسط الفني الفترة الماضية.

روت جيهان أنها تعرضت للخيانة من خطيبها الأول بعد ثلاث سنوات من الخطوبة، حين كانت لا تزال طالبة في المرحلة الثانوية، حيث خانها مع أقرب صديقاتها، ما شكل صدمة كبيرة لها لكنها فضّلت الصمت وقتها. وأضافت أن تجربة المرض التي مرّت بها، بعد إصابتها بسرطان القولون عام 2018، علّمتها الكثير عن الحياة وكيفية اختيار شريك المستقبل بعناية أكبر.

وأوضحت أنها تزوجت مرة واحدة فقط، ولا تخوض أي علاقات حالية، وأن مرضها كان سببًا رئيسيًا في ابتعادها عن الشاشة، مؤكدةً أن العلاج الجراحي الطويل الذي خضعت له استغرق وقتًا كبيرًا حتى تماثلت للشفاء، مشيرةً إلى تشخيص خاطئ في البداية أدى إلى تضاعف صعوبة الحالة.

وأكدت جيهان أن دعم أهلها وأصدقائها المقربين كان له أثر كبير في تخطي الأزمة، ولم تكشف عن مرضها على الجمهور أو مواقع التواصل إلا لبعض المقربين من الوسط الفني مثل أحمد رزق وانتصار وأحمد آدم.

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة

