جيهان سلامة تكشف تفاصيل غيابها عن الساحة الفنية وتعرضها للخيانة والمرض

في حوار صريح مع برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، كشفت الفنانة جيهان سلامة جوانب شخصية لم يُعرف عنها سابقًا، مشيرة إلى أسباب غيابها عن الوسط الفني الفترة الماضية.

روت جيهان أنها تعرضت للخيانة من خطيبها الأول بعد ثلاث سنوات من الخطوبة، حين كانت لا تزال طالبة في المرحلة الثانوية، حيث خانها مع أقرب صديقاتها، ما شكل صدمة كبيرة لها لكنها فضّلت الصمت وقتها. وأضافت أن تجربة المرض التي مرّت بها، بعد إصابتها بسرطان القولون عام 2018، علّمتها الكثير عن الحياة وكيفية اختيار شريك المستقبل بعناية أكبر.

وأوضحت أنها تزوجت مرة واحدة فقط، ولا تخوض أي علاقات حالية، وأن مرضها كان سببًا رئيسيًا في ابتعادها عن الشاشة، مؤكدةً أن العلاج الجراحي الطويل الذي خضعت له استغرق وقتًا كبيرًا حتى تماثلت للشفاء، مشيرةً إلى تشخيص خاطئ في البداية أدى إلى تضاعف صعوبة الحالة.

وأكدت جيهان أن دعم أهلها وأصدقائها المقربين كان له أثر كبير في تخطي الأزمة، ولم تكشف عن مرضها على الجمهور أو مواقع التواصل إلا لبعض المقربين من الوسط الفني مثل أحمد رزق وانتصار وأحمد آدم.