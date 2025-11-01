تعادل إيجابي 2-2 بين مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في البريميرليج

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية نوتنجهام فورست عن طريق مورجان جيس وايت ونيكولو سافونا في الدقيقتين 48، 50.

فيما جاءت ثنائية مانشستر يونايتد عن طريق كاسيميرو وأمادو ديالو في الدقيقتين 34، 81.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: ليني يورو، ماتياس دي ليخت، لوك شاو.

خط الوسط: أماد، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، دالوت.

خط الهجوم: كونيا، مبيومو، سيسكو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 17 نقطة، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز 18 برصيد 6 نقاط.