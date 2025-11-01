مانشستر يونايتد يواجه نوتنجهام فورست في البريميرليج وسط معنويات مرتفعة

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نوتنجهام فورست اليوم السبت على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الشياطين الحمر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة الانتصارات الأخيرة، التي رفعت الفريق إلى المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات، التعادل في واحدة، والخسارة في 3 مواجهات.

وسجل مانشستر يونايتد 15 هدفًا واستقبل 14 هدفًا خلال تلك المباريات.

في المقابل، يعاني نوتنجهام فورست من نتائج متواضعة هذا الموسم، ما دفع النادي لتعيين المدرب الجديد شون دايتش في محاولة لإنقاذ الفريق.

ويحتل الفريق المركز الـ18 في جدول الدوري برصيد 5 نقاط فقط، بعد الفوز في مباراة واحدة، التعادل في اثنتين، والخسارة في 6 مواجهات، حيث سجل 5 أهداف واستقبل 17 هدفًا.

وبعد مواجهة نوتنجهام فورست، سيخوض مانشستر يونايتد مباراة واحدة فقط قبل التوقف الدولي، حيث يزور ملعب توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 8 نوفمبر.

في المقابل، سيتجه نوتنجهام فورست إلى مباراة خارجية أمام شتورم جراتش في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، قبل أن يعود إلى ملعبه لمواجهة ليدز يونايتد يوم الأحد 9 نوفمبر.