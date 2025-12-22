قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
بصعوبة.. منتخب مصر يحرز أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا
نادي قضاة مصر يصدر بيانا مهما بشأن الانتخابات
11 ألف راتبًا شهريُا.. وظائف خالية للصيادلة بتلك الشركات

محمد غالي

يبحث عدد من المواطنون عن الوظائف التي وفرتها  وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص بتوفير 70 فرصة عمل جديدة للصيادلة للعمل في صيدليات عامة ومصانع أدوية بعدد من المحافظات، وذلك في إطار دعم سوق العمل وتوفير فرص مناسبة للخريجين وأصحاب الخبرات.

وظائف خالية

وظائف خالية باعلان وزارة العمل

وأوضحت الوزارة أن مجموعة صيدليات مصر أعلنت حاجتها إلى 40 صيدليا من الحاصلين على بكالوريوس صيدلة سواء بخبرة أو بدون، إلى جانب 30 مساعد صيدلي من الحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، للعمل بفروع المجموعة بمحافظة القليوبية.

كما كشفت وزارة العمل عن إعلان شركة ديفارت لاب للصناعات الدوائية بمدينة العاشر من رمضان عن حاجتها إلى 10 صيادلة في تخصصي الإنتاج والرقابة الجودة، إضافة إلى 5 صيادلة في مجال الأبحاث والتطوير R&D.

وأعلنت الوزارة كذلك عن احتياج شركة أمان للصناعات الطبية، ومقرها مدينتا بدر والعبور، إلى 5 صيادلة للعمل في وظيفة مراقب جودة.

وأشارت وزارة العمل إلى أن الرواتب المقررة للصيادلة تبدأ من 11000 جنيه، مع إتاحة التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل أو من خلال التواصل المباشر مع الشركات المعلنة.

وظائف الهيئة العامة للخدمات الحكومية 2025

بالتزامن مع ذلك، يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الشاغرة التي أعلنتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، بعد فتح باب التقديم لشغل عدد من المناصب القيادية والتخصصية ضمن وظائف الهيئة العامة للخدمات الحكومية لعام 2025، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، في إطار خطة الدولة لدعم الكفاءات واستقطاب الخبرات المؤهلة.

الوظائف المتاحة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية


تضمنت الوظائف المعلنة عددا من المناصب القيادية، من بينها مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام الإدارة العامة للإجراءات والتوصيف الهندسي، رئيس الإدارة المركزية للخدمات، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات، رئيس الإدارة المركزية للمخازن، ورئيس الإدارة المركزية للمبيعات.

وظائف

كما شملت الوظائف مدير عام الإدارة العامة للتقييم ودراسة السوق، مدير عام الإدارة العامة للبيع، مدير عام الإدارة العامة لبحوث وتنظيم المخازن، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المخازن، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المخزون، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المشتريات، مدير عام الإدارة العامة لبحوث وتنظيم المشتريات، مدير عام الإدارة العامة للإسكان الإداري، مدير عام الإدارة العامة للسيارات، إلى جانب مدير عام فرع الهيئة بالإسكندرية.

وتعكس هذه الوظائف اتساع نطاق الاختصاصات داخل الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والحاجة إلى كوادر تمتلك خبرات متخصصة في مجالات الخدمات الحكومية والمشتريات والمخازن والرقابة.

الموعد النهائي للتقديم

حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية يوم 6 يناير 2026 كآخر موعد لتلقي طلبات التقديم، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بشروط وضوابط التقديم والمواعيد المحددة لضمان قبول الطلبات.

المستندات المطلوبة للتقديم

أوضحت الهيئة أن التقديم يتطلب استيفاء نموذج الترشح المرفق بالإعلان، وتقديم ملف ورقي أصلي يضم المستندات المطلوبة وفقا للترتيب المحدد، إلى جانب 6 نسخ ورقية إضافية وأسطوانة مدمجة تحتوي على المستندات بصيغة PDF.

وتشمل المستندات المطلوبة 7 صور شخصية حديثة، و7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية، ونموذج شغل الوظيفة، وبيان حالة وظيفية معتمد، وبيان بالإنجازات السابقة، ومستندات تثبت المهارات والقدرات والدورات التدريبية، إضافة إلى شهادات خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، ومقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها باعتباره أحد العناصر الأساسية في تقييم المتقدمين.

