25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة السويس، عن توفير 190 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وذلك للعمل بإحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم التشغيل وربط الشباب بسوق العمل.

وظائف خالية

فرص عمل جديدة في السويس

الوظائف المتاحة بشركة سكاي لوجستيك SKY Logistics تشمل عددا من التخصصات الفنية والإدارية، من بينها سائقو شاحنات ونقل ثقيل، سائقو كلارك، فنيون ميكانيكا وكهرباء وصيانة معدات، محاسبو مواقع، كاشير، مشرفو نقل ومخازن، أمناء مخازن، مراقبو كاميرات، مندوبو تشغيل ورصيف، وعمال تشغيل، بالإضافة إلى وظائف أخرى متنوعة.

مرتبات تصل إلى 25 ألف جنيه

ومتوسط الأجور يتراوح بين 7 الاف و25 الف جنيه شهريا، وفقا لطبيعة كل وظيفة ومستوى الخبرة، مع إتاحة فرص حقيقية للتدريب والتدرج الوظيفي داخل الشركة بما يحقق الاستقرار المهني للعاملين.

طريقة التقديم على الوظائف

ودعت وزارة العمل الشباب الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل عبر استمارة التقديم الإلكترونية المخصصة لذلك، كما أتاحت إمكانية التواصل والتقديم من خلال تطبيق واتس آب على الرقم المعلن.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص ومديريات العمل بالمحافظات، لتوفير المزيد من فرص العمل الجادة، خاصة لأبناء المحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم خطط التنمية وسوق العمل.

وظائف بالهيئة العامة للخدمات الحكومية 2025

فرص العمل الخالية التي أعلنتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، بعد فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة ضمن وظائف الهيئة العامة للخدمات الحكومية 2025، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة الدولة لدعم الكفاءات واستقطاب خبرات مهنية مؤهلة لشغل مناصب قيادية وإشرافية وتخصصية داخل قطاعات الهيئة المختلفة، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وظائف خالية

الوظائف المتاحة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية 2025

تضمنت الوظائف المعلنة عددا من المناصب القيادية والإشرافية، من بينها مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام الإدارة العامة للإجراءات والتوصيف الهندسي، رئيس الإدارة المركزية للخدمات، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات، رئيس الإدارة المركزية للمخازن، ورئيس الإدارة المركزية للمبيعات.

كما شملت الوظائف مدير عام الإدارة العامة للتقييم ودراسة السوق، مدير عام الإدارة العامة للبيع، مدير عام الإدارة العامة لبحوث وتنظيم المخازن، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المخازن، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المخزون، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المشتريات، مدير عام الإدارة العامة لبحوث وتنظيم المشتريات، مدير عام الإدارة العامة للإسكان الإداري، مدير عام الإدارة العامة للسيارات، بالإضافة إلى مدير عام فرع الهيئة بالإسكندرية.

وتعكس هذه الوظائف تنوع واتساع اختصاصات الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والحاجة إلى كوادر تمتلك خبرات متخصصة في مجالات الخدمات الحكومية والمشتريات والمخازن والرقابة والتقييم.

الموعد النهائي للتقديم

حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية يوم 6 يناير 2026 كآخر موعد لتلقي طلبات التقديم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بشروط وضوابط الإعلان والمواعيد المقررة لضمان قبول الطلبات.

ودعت الهيئة الراغبين في التقدم إلى مراجعة المستندات المطلوبة بدقة، والتأكد من استيفائها وتقديمها بالشكل الصحيح.

المستندات المطلوبة للتقديم

أوضحت الهيئة أن التقديم يتطلب استيفاء نموذج الترشح المرفق بالإعلان، وتقديم ملف ورقي أصلي يضم جميع المستندات المطلوبة وفقا للترتيب المحدد، إلى جانب 6 نسخ ورقية، وأسطوانة مدمجة تحتوي على المستندات بصيغة PDF.

وتشمل المستندات المطلوبة 7 صور شخصية حديثة، و7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية، ونموذج شغل الوظيفة، وبيان حالة وظيفية معتمد، وبيان بالإنجازات السابقة، ومستندات تثبت المهارات والقدرات والدورات التدريبية، وشهادات خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها، والذي يعد من العناصر الأساسية في عملية التقييم.