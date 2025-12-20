قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
حوادث

حتى 1 يناير 2026.. هيئة قضايا الدولة تتسلم ملفات التعيين بوظيفة «مندوب مساعد»

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة
إسلام دياب

تستمر هيئة قضايا الدولة، من خلال الإعلان رقم (1) لسنة 2025، في إجراءات التقديم والتعيين في وظيفة «مندوب مساعد» لخريجي دفعة 2024 من كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة، وذلك وفق ضوابط صارمة يقرّها المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية لضمان اختيار العناصر الأكفأ للعمل القضائي.

شروط التعيين

وأكدت الهيئة أن شروط القبول تتضمن ما يلي:

• الحصول على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد.

• ألا تتجاوز سن المتقدم 30 عامًا في تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

• اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها المجلس الأعلى لقضايا الدولة للتحقق من الصلاحية واللياقة القضائية.

• اجتياز الفحوص الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة، مع تحمّل المتقدم كامل تكلفتها وفق الضوابط المعتمدة.

رسوم التقديم وسحب الملف

وأوضحت الهيئة أن إجراءات التسجيل الإلكتروني تستلزم سداد مبلغ 3000 جنيه عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، وذلك قبل تحديد موعد المقابلة واستكمال وثيقة التعارف.

مواعيد وإجراءات التقديم

يتم التقديم حصريًا عبر الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة، من خلال تسجيل البيانات بدقة، واستكمال طلب التعيين إلكترونيًا، ورفع المستندات المطلوبة، وتحديد موعد المقابلة.

وعقب الانتهاء من التسجيل، يتوجه المتقدمون إلى نادي مستشاري قضايا الدولة – 8 شارع أبو الفدا، الزمالك، لاستلام ملف التعيين، وذلك خلال الفترة من السبت 13 ديسمبر 2025 وحتى الخميس 1 يناير 2026.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالشروط والتعليمات المعلنة على الموقع الرسمي، مؤكدة أنه لن يُعتد بأي طلب غير مكتمل أو مقدّم بغير البوابة الإلكترونية.

وللاستفسار والدعم الفني، يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي: 

http://www.sla.gov.eg/

هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة وظائف وظائف خالية مندوب مساعد وظيفة مندوب مساعد كليات الحقوق الشريعة والقانون كلية الشرطة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الهيئات القضائية

