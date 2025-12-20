حتى 1 يناير 2026.. هيئة قضايا الدولة تتسلم ملفات التعيين بوظيفة «مندوب مساعد»

تستمر هيئة قضايا الدولة، من خلال الإعلان رقم (1) لسنة 2025، في إجراءات التقديم والتعيين في وظيفة «مندوب مساعد» لخريجي دفعة 2024 من كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة، وذلك وفق ضوابط صارمة يقرّها المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية لضمان اختيار العناصر الأكفأ للعمل القضائي.

شروط التعيين

وأكدت الهيئة أن شروط القبول تتضمن ما يلي:

• الحصول على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد.

• ألا تتجاوز سن المتقدم 30 عامًا في تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

• اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها المجلس الأعلى لقضايا الدولة للتحقق من الصلاحية واللياقة القضائية.

• اجتياز الفحوص الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة، مع تحمّل المتقدم كامل تكلفتها وفق الضوابط المعتمدة.

رسوم التقديم وسحب الملف

وأوضحت الهيئة أن إجراءات التسجيل الإلكتروني تستلزم سداد مبلغ 3000 جنيه عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، وذلك قبل تحديد موعد المقابلة واستكمال وثيقة التعارف.

مواعيد وإجراءات التقديم

يتم التقديم حصريًا عبر الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة، من خلال تسجيل البيانات بدقة، واستكمال طلب التعيين إلكترونيًا، ورفع المستندات المطلوبة، وتحديد موعد المقابلة.

وعقب الانتهاء من التسجيل، يتوجه المتقدمون إلى نادي مستشاري قضايا الدولة – 8 شارع أبو الفدا، الزمالك، لاستلام ملف التعيين، وذلك خلال الفترة من السبت 13 ديسمبر 2025 وحتى الخميس 1 يناير 2026.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالشروط والتعليمات المعلنة على الموقع الرسمي، مؤكدة أنه لن يُعتد بأي طلب غير مكتمل أو مقدّم بغير البوابة الإلكترونية.

وللاستفسار والدعم الفني، يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي:

http://www.sla.gov.eg/