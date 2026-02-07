وكيل إسكان النواب: التوسع في معارض “أهلا رمضان” بسوهاج ضرورة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن معارض “أهلا رمضان” تمثل أداة محورية في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على السلع الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وشدد “همام”؛ على أهمية التوسع في إقامة هذه المعارض بجميع مراكز ومدن وقرى محافظة سوهاج، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، لافتًا إلى أن تلك المعارض تُعد من أهم الآليات التي تعتمد عليها الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الحرة.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن معارض “أهلا رمضان” تسهم في تحقيق توازن سعري حقيقي، وتحد من الممارسات الاحتكارية واستغلال المواطنين خلال المواسم الاستهلاكية، موضحًا أن سوهاج باعتبارها من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، تحتاج إلى زيادة عدد هذه المعارض وعدم الاكتفاء بإقامتها في المدن الرئيسية فقط، بل مدها إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوسع في هذه المعارض يعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطن المصري، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تلعب دورًا وطنيًا مهمًا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

وطالب “همام”، بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان توافر كميات كافية من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة واللحوم والدواجن بجودة عالية وأسعار مناسبة.