تحقيقات وملفات

خير رمضان في قلب عروس الدلتا.. محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بالغرفة التجارية ويوجّه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن توافر السلع واستقرار الأسعار

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، معرض «أهلاً رمضان» بمقر الغرفة التجارية بحي ثان طنطا، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما يضمن توافر السلع بالكميات المناسبة وبجودة عالية. جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد أنور مصلح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية، والمهندس ناصر عفيفي وكيل مديرية التموين بالغربية، إلى جانب قيادات الغرفة التجارية وعدد من التنفيذيين المعنيين.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته التفقدية داخل أجنحة المعرض، أكد محافظ الغربية أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة للتوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن في الأسواق ودعم الأسر، خاصة البسيطة ومحدودة الدخل. وأوضح اللواء أشرف الجندي أن هناك متابعة يومية مستمرة للأسعار والكميات المعروضة، مع التأكيد على جودة السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، قائلًا: «نحرص على أن يشعر المواطن بوجود الدولة إلى جواره، وأن يجد احتياجاته الأساسية متوافرة بأسعار مناسبة دون عناء أو استغلال».

تحرك تنفيذي عاجل 

ويضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، من بينها الأرز، والسكر، والزيت، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والفواكه، وياميش رمضان، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع كبرى الشركات والموردين لضخ كميات كافية تضمن الاستمرارية وعدم حدوث أي نقص في المعروض.

معارض اهلا رمضان 

وخلال جولته، حرص محافظ الغربية على الاستماع إلى آراء المواطنين المترددين على المعرض، الذين أعربوا عن ارتياحهم لمستوى الأسعار وجودة المنتجات، مؤكدين أن هذه المعارض تمثل دعمًا حقيقيًا للأسر مع ارتفاع تكاليف المعيشة. ومن جانبه، وجّه اللواء أشرف الجندي الشكر لكافة الجهات المنظمة والمشاركة في المعرض، مشيدًا بدور الغرفة التجارية ومديرية التموين في إنجاح هذه المبادرة، ومؤكدًا استمرار التنسيق لافتتاح مزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة خلال الفترة المقبلة.

تخفيض اسعار السلع 

وفي ختام الجولة، شدد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بقوت المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، وأن محافظة الغربية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في الطلب، وذلك تحقيقًا لمبادئ الحماية الاجتماعية وترسيخًا لاستقرار الأسواق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

اخبار محافظة الغربية معارض اهلا رمضان تحيا مصر اسعار السلع

