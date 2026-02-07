النواب تناقش الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2024/2025 الأسبوع الجاري

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، عدة اجتماعات الأسبوع الجاري لمناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2024/2025.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة، برئاسة النائب محمد سليمان، غدا الأحد، مناقشة حساب ختامي موازنة مصلحة الجمارك المصرية وكذلك مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2024/2025، وكذلك حساب ختامي موازنة مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2024/2025.

وتستعرض اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة وكذلك استعراض حساب ختامي موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2024/2025، واستعراض الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025.

كما تناقش اللجنة في اجتماع آخر بنفس اليوم، حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2024/2025.

ويشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2024/2025، وحساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2024/2025.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها يوم الخميس المقبل، حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية 2024/2025، وحساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2024/2025.