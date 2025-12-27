الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وذلك لرئاسة المجلس العلمي المشكل لمناقشة الجوانب العلمية والدينية واللغوية للملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة من أبناء المؤسسة الدينية المصرية ضمن المستوى الدراسى المتقدم لصقل الجوانب العلمية والمعرفية التخصصية لديهم.

ويأتى تشكيل هذا المجلس تأكيدا لرسالة الأكاديمية العسكرية المصرية فى إعداد كوادر علمية متميزة ودعم مسارات الدراسات العليا والمتقدمة بما يسهم فى خدمة الوطن فى كافة المجالات بالتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للارتقاء بالمستوى العلمي بين أبناء الوطن.