حكم المشاركة في الانتخابات.. أمين الإفتاء: التصويت جزء من عمارة الأرض
وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة
أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدرب أستراليا: مدافع مانشستر يونايتد مرشح للانضمام إلى قائمة المونديال

أكد توني بوبوفيتش مدرب أستراليا إن المدافع جيمس أوفري لاعب مانشستر يونايتد الصاعد، الذي لم يشارك في أي مباراة على مستوى الأندية الكبرى، قد ينضم لتشكيلة كأس العالم العام المقبل.


وضم بوبوفيتش اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا إلى تشكيلته لمباراتين وديتين ضد فنزويلا وكولومبيا في إطار استعدادات أستراليا لنهائيات 2026 في أمريكا الشمالية.

وقال بوبوفيتش للصحفيين "إنه يستحق أن نلقي عليه نظرة، أنا منفتح للغاية بشأن ما قد يبدو عليه الأمر في المستقبل القريب والبعيد."

وشارك الظهير الأيمن في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما التي أقيمت في تشيلي الشهر الماضي لكنه لم يشارك بعد مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد على الرغم من التقدير الكبير الذي يحظى به.

وأضاف بوبوفيتش: "عندما شاهدته عن كثب في تشيلي، أعجبت به، لدينا اتصالات جيدة في مانشستر يونايتد، لذلك نحن نعرف ما يفعله في التدريب، ونعرف مقدار تدريبه، ومدى تدريبه مع الفريق الأول".

وواصل: "إنه يحصل على فرصة اللعب مع فريق تحت 18 عامًا، وفريق تحت 21 عامًا، وهو في طور الحصول على استدعاءات للتدريب مع الفريق الأول بشكل متكرر."

ويلتقي المنتخب الأسترالي مع نظيره الفنزويلي يوم الجمعة في هيوستن بولاية تكساس قبل أن يواجه نظيره الكولومبي في نيويورك الأسبوع المقبل.

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بعد الاستراحة في لجنة مدرسة محمود عمر بالرماية

مدرسة القرية السياحية الأولى بمدينة 6 أكتوبر

انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد من المصوتين بالقرية السياحية بمدينة 6 أكتوبر

فعاليات معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025

هيئة الدواء تشارك في فعاليات معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025

بالصور

عمال شركة السكر يحملون علم مصر أمام إحدى لجان الحوامدية

للرجال و النساء.. فوائد القرنفل

إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

