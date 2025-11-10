مدرب أستراليا: مدافع مانشستر يونايتد مرشح للانضمام إلى قائمة المونديال

أكد توني بوبوفيتش مدرب أستراليا إن المدافع جيمس أوفري لاعب مانشستر يونايتد الصاعد، الذي لم يشارك في أي مباراة على مستوى الأندية الكبرى، قد ينضم لتشكيلة كأس العالم العام المقبل.



وضم بوبوفيتش اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا إلى تشكيلته لمباراتين وديتين ضد فنزويلا وكولومبيا في إطار استعدادات أستراليا لنهائيات 2026 في أمريكا الشمالية.

وقال بوبوفيتش للصحفيين "إنه يستحق أن نلقي عليه نظرة، أنا منفتح للغاية بشأن ما قد يبدو عليه الأمر في المستقبل القريب والبعيد."

وشارك الظهير الأيمن في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما التي أقيمت في تشيلي الشهر الماضي لكنه لم يشارك بعد مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد على الرغم من التقدير الكبير الذي يحظى به.

وأضاف بوبوفيتش: "عندما شاهدته عن كثب في تشيلي، أعجبت به، لدينا اتصالات جيدة في مانشستر يونايتد، لذلك نحن نعرف ما يفعله في التدريب، ونعرف مقدار تدريبه، ومدى تدريبه مع الفريق الأول".

وواصل: "إنه يحصل على فرصة اللعب مع فريق تحت 18 عامًا، وفريق تحت 21 عامًا، وهو في طور الحصول على استدعاءات للتدريب مع الفريق الأول بشكل متكرر."

ويلتقي المنتخب الأسترالي مع نظيره الفنزويلي يوم الجمعة في هيوستن بولاية تكساس قبل أن يواجه نظيره الكولومبي في نيويورك الأسبوع المقبل.