هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء: لا يجوز لهذا السبب
المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
انخفاض حاد وأمطار مفاجئة.. ماذا ينتظر البلاد خلال الساعات المقبلة| خبير أرصاد يوضح
محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
صحوة يونايتد.. نجم مانشستر يونايتد يكشف سر تواجده في منتخب البرازيل

يرى ماتيوس كونيا مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن صحوة الفريق بقيادة المدرب روبين أموريم ساعدته على تعزيز مكانه في تشكيلة كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل قبل كأس العالم لكرة القدم 2026.


وكان كونيا موجود بشكل ثابت في تشكيلة البرازيل منذ أن تولى المدرب الإيطالي أنشيلوتي المسؤولية في مايو الماضي، عندما تكلف بمهمة إعداد الفائز بكأس العالم خمس مرات للبطولة التي تقام العام المقبل في أمريكا الشمالية.


وانضم كونيا – البالغ من العمر 26 عامًا - الذي تألق تحت قيادة مدرب مانشستر يونايتد أموريم هذا الموسم، إلى كافة قوائم الفريق الأربع التي اختارها أنشيلوتي منذ توليه المسؤولية.
ويعتقد اللاعب أن ذلك يرجع بشكل جزئي إلى إجادته اللعب في أكثر من مركز.
وتكيف كونيا بسلاسة مع اللعب كلاعب وسط مهاجم ومهاجم، وهي الصفة التي يعتقد أنها عززت فرصته في الانضمام للتشكيلة التي ستشارك في كأس العالم العام المقبل.
وقال كونيا في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "إدراك أن المدرب يثق في أنني قادر على اللعب في أكثر من مركز، أمر مهم، يحملني ذلك مسؤولية أن أكون حاسمًا وأن أعمل بجدية دائما بصرف النظر عن المركز الذي يضعني فيه، أنت بحاجة لتحقيق النجاح وأن تثبت أنك جاهز دائما".

وتواجه البرازيل نظيرتها السنغال في مباراة ودية على ملعب الإمارات يوم السبت المقبل.
وكانت صحوة مانشستر يونايتد مؤخرًا محورية في رحلة كونيا للمنتخب الوطني.
وفي حديثه عن خيبة أمله السابقة لعدم انضمامه إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم 2022 أثناء فترته مع أتليتيكو مدريد، أقر كونيا بالأثر النفسي الذي تركه ذلك عليه.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع انهيار المهاجم بعد علمه باستبعاده، وهي اللحظة التي يراها الآن بمثابة نقطة تحول.
وأضاف: "كل لحظة في الحياة فرصة للنمو. كان عدم اختياري لقطر مؤلما لكنه علمني التعامل مع الانتكاسات بشكل مختلف. لقد نضجت. وقد قادني الإحباط حينها إلى ما أنا عليه الآن".
وأرجع كونيا الفضل في مسيرته الحالية مع البرازيل إلى صحوة مانشستر يونايتد مؤخرا.
وواصل: "مانشستر يونايتد ناد يستحق أن يكون دائما في القمة، أنا ممتن للعب في فريق يقدم أداءً جيدًا وينافس بقوة، لاقتناص مكان في المنتخب الوطني، عليك أن تثبت جدارتك باستمرار في النادي".
وقبل انطلاق كأس العالم العام المقبل، أشاد كونيا بالتركيز والوضوح اللذين أضفاهما أنشيلوتي على تشكيلة البرازيل، مختتمًا: "هذه الدورة الجديدة تبدو مختلفة، حتى مع وجود العديد من اللاعبين الذين يتناوبون على التشكيلة، الاتجاه واضح والجميع يدرك ما نهدف إلى تحقيقه".

