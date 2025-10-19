عروس صينية تلغي زفافها وتطالب برسوم "عناق" بقيمة 4200 دولار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريهام قدري

في واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، ألغت عروس زفافها قبل أيام من موعده، وطالبت خطيبها السابق بدفع "تعويض مادي" بقيمة 4200 دولار أمريكي، زاعمة أن المبلغ يمثل تكلفة "العناق والمشاعر" التي بذلتها خلال فترة علاقتهما.


وبحسب تقارير محلية، فإن العروس بررت طلبها بأنها أنفقت وقتاً وجهداً عاطفياً كبيراً في العلاقة، وتستحق مقابلاً مادياً بعد فسخ الخطوبة، وهو ما قوبل بسخرية واسعة من المستخدمين الذين وصفوا المطلب بـ"الأغرب في تاريخ العلاقات العاطفية".


من جانبه، رفض العريس السابق الدفع، مؤكداً أن العلاقة كانت مبنية على التفاهم والمودة، وأن "العناق لا يُسعَّر بالمال"، مما دفع الفتاة إلى نشر تفاصيل الخلاف على الإنترنت في محاولة للضغط عليه.


القضية تحولت إلى تريند على المنصات الصينية، وأعادت النقاش حول طبيعة العلاقات الحديثة وقيمتها العاطفية والمادية في المجتمع الصيني المعاصر.

