الشحات: فوز الأهلي بالسوبر محطة مهمة والجمهور الحافز الأكبر للبطولات

كشف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بجماهير القلعة الحمراء، وطموحاته للفترة القادمة مع الأحمر.

وتحدث الشحات للموقع الرسمي للنادي ومنصاته الإعلامية عن فترة الإصابة، وكواليس الفوز ببطولة السوبر المصري، وروح العائلة التي تجمع اللاعبين داخل غرفة الملابس، بالإضافة إلى طموحاته للمستقبل.

وقال الشحات: «سعيد للغاية بالعودة إلى المباريات، وأنتظر الحصول على الإشارة من الجهاز الفني، فترة الإصابة كانت صعبة، خاصة بعد فترة من الأداء المميز أمام الزمالك في مباراة القمة، لكن الحمد لله على كل شيء».



وأكد الشحات على أهمية الجماهير: «علاقتي بجماهير الأهلي مميزة وأفتخر بها دائمًا، أعمل لتقديم كل ما أستطيع لإسعادهم، وقد شعرت بدعمهم الكبير منذ مباراة القمة أمام الزمالك».

وأشار إلى: «سعيد باستمرار تداول صورتي أثناء الاستعداد لمباراة الزمالك. التركيز مهم لصناعة الفارق، خاصة عند الجلوس على مقاعد البدلاء، والأهم سعادة الجماهير بالنتيجة».