تشكيل نابولي ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهاز الفني لفريق نابولي الإيطالي وعلى رأسهم أنطونيو كونتي عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة بنفيكا البرتغالي في المباراة التي تجمعهما بعد قليل في إطار منافسات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.



ويحل نابولي ضيفًا على بنفيكا في لقاء يحتضنه ملعب النور “دا لوز”، ويقع في إطار الجولة السادسة من مرحلة الدوري بأبطال أوروبا.

جاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

خط الدفاع: بوكيما - رحماني - بونجيورنو

خط الوسط: دي لورينزو - إلماس - ماكتومناي - أوليفيرا

خط الهجوم: نيريس - هويلوند - لانج.