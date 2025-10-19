بالأبيض... ليلي علوي تبهر متابعيها بفستانها في مهرجان الجونة

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة.

إطلالة ليلي علوي في أحدث ظهور

تألقت ليلي علوي بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، واتسم باللون الأبيض، الذي حمل بعض التطريزات البسيطة للغاية.

انتعلت ليلي علوي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني.

ومن الناحية الجمالية، بدت ليلي علوي بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمال ملامحها.