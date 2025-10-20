قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

دهس أب وابنه في مشاجرة بمدرسة دولية في الشيخ زايد.. والأم تكشف التفاصيل

والد ملاكم يدهس أسرة بسيارته إثر مشاجرة
والد ملاكم يدهس أسرة بسيارته إثر مشاجرة

شهدت منطقة الشيخ زايد واقعة مروعة أثارت حالة من الغضب والجدل الواسع، بعد تعرض رجل وابنه وابن شقيقته للدهس عمدًا على يد والد أحد الطلاب، إثر مشاجرة بين مجموعة من التلاميذ داخل مدرسة دولية تدعى "New Vision".

مش خناقة عيال دي محاولة قتل

الواقعة التي وصفتها والدة الطالب المجني عليه بـ"محاولة قتل متعمدة"، بدأت من داخل أسوار المدرسة، وانتهت على بوابة أحد الأندية الخاصة بمنطقة بيفرلي هيلز، حيث وقع الحادث الدموي، وأصيب على إثره الأب بنزيف حاد في المخ، فيما أصيب ابنه وابن شقيقته بكسور خطيرة وإصابات بالغة، وفقًا لرواية الأم التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

مشادة طلابية تتحول إلى جريمة

بحسب ما نشرته الأم، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فقد تعرض نجلها "حازم" – الطالب بالمدرسة الدولية – للاعتداء من قبل 6 طلاب داخل المدرسة، بينهم 3 أشقاء، على خلفية "غيرة" أحدهم من زمالة تجمع بين "حازم" وزميلة له، ما أثار حفيظته، وجمع أشقاءه وأصدقاءه للاعتداء عليه "على حين غرة"، بحسب الوصف.

أم تكشف تفاصيل الاعتداء على أسرتها في الشيخ زايد

أوضحت الأم أن أولئك الطلاب معروفون بسلوكهم العدواني داخل المدرسة، وأنه سبق تحرير محاضر ضدهم بسبب اعتداءات سابقة، إلا أن تدخل "الوساطة" حال دون اتخاذ إجراء حاسم ضدهم.

محاولة لاحتواء الموقف تهدئة الأمور

قام "حازم" وابن عمته "سعيد" بالتحدث مع المعتدين أمام منزلهم، على أمل تهدئة الأمور، وفي محاولة لاحتواء الموقف، لكن – وفقًا للأم – عاد أولئك الفتية لاستفزازهم عبر المرور أمام منزلهم بعربة "جولف" وتشغيل موسيقى صاخبة.

لاحقًا، تلقى "حازم" اتصالًا من أحد المعتدين يدعوه للقاء داخل نادي "Beverly Hills Club" لتصفية الخلاف، وتوجه إلى هناك برفقة والده وابن عمته "سعيد"، حيث نزل الشابان للقاء من يفترض أنهم أصدقاؤهم في سنهم، بينما ظل الأب يراقب من بعيد.

إلا أن المفاجأة – بحسب رواية الأم – تمثلت في وجود "أخ أكبر" للمعتدين داخل النادي، شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، ويمارس رياضة الملاكمة، قام بالاعتداء بالضرب المبرح على "سعيد"، ما أدى إلى كسر في الأنف وارتجاج في المخ، قبل أن يتدخل الأب لإنقاذه.

دهس متعمد وهروب

تقول الأم إن تصاعد الاشتباك دفع الأب إلى التدخل والدفاع عن ابن شقيقته بلكمة واحدة أبعدت المعتدي، لكن في اللحظة التالية وقع ما وصفته بـ"الكارثة"، إذ قام والد المعتدين – الذي كان ينتظر في السيارة – بدهس الثلاثة عمدًا بسيارته، قبل أن يصطحب ابنه ويفر من المكان.

أسفر الحادث عن إصابات بالغة، شملت: الأب (أحمد): في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ، يعاني من كدمات حادة وجروح قطعية في أنحاء متفرقة من جسده، ويتلقى العلاج داخل العناية المركزة، الابن (حازم): كسر في الكاحل تطلب إجراء عملية تركيب شرائح ومسامير، إضافة إلى جروح وخياطات في الوجه والجسم، سعيد (ابن أخت الأب): كسر في الأنف، ارتجاج في المخ، وقطع عميق في الشفاه استدعى أكثر من 12 غرزة، إلى جانب كدمات شديدة.

مطالبات بمحاسبة الجناة

الأم أكدت أن جميع الإصابات مثبتة بالتقارير الطبية، وأن ما حدث لا يمكن اختزاله في "مشاجرة أطفال"، بل هو "اعتداء جنائي متعمد" يستوجب محاسبة المسؤولين عنه. 

وأضافت: "دول مش أطفال.. دول أشخاص خطر على المجتمع، لازم يتحاسبوا ويتقدموا للعدالة، إحنا واثقين إن القانون هياخد مجراه".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأسرة لجأت للقانون منذ بداية الواقعة، ورفضت الرد بالعنف رغم قدرة أبنائها على الدفاع عن أنفسهم، مشيرة إلى أن كل ما تطلبه هو "العدالة".

دهس أب وابنه مدرسة دولية تدعى New Vision مش خناقة عيال دي محاولة قتل مشادة طلابية تتحول إلى جريمة

