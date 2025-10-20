مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، للتعرف على مواقيت الصلاة، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

فيما يلي مواقيت الصلاة بالقاهرة وفي مدن ومحافظات الجمهورية:

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

ـ موعد أذان الفجر: 5:33 ص

ـ موعد الشروق: 7:00 ص

ـ موعد أذان‎ الظهر: 12:40 م

ـ ‎موعد أذان العصر: 3:53 م

ـ موعد أذان‎ المغرب: 6:19 م

ـ موعد أذان ‎العشاء: 7:36 م

مواقيت الصلاة بتوقيت 6 أكتوبر

ـ موعد أذان الفجر 5:35 ص

ـ موعد الشروق: 7:01 ص

ـ موعد أذان الظهر: 12:41 م

ـ موعد أذان العصر: 3:54 م

ـ موعد أذان المغرب: 6:20 م

ـ موعد أذان العشاء: 7:38 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

ـ موعد أذان الفجر: 5:39 ص

ـ موعد الشروق: 7:07 ص

ـ ‎موعد أذان الظهر: 12:45 م

ـ موعد أذان العصر: 3:57 م

ـ ‎موعد أذان المغرب: 6:23 م

ـ ‎موعد أذان العشاء: 7:41 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

ـ موعد صلاة الفجر: 5:29

ـ موعد الشروق: 6:57 ص

ـ موعد صلاة الظهر 12:36 م

ـ موعد صلاة العصر 3:48 م

ـ موعد صلاة المغرب 6:14 م

ـ موعد صلاة العشاء 7:32 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

ـ موعد أذان الفجر: 5:21 ص

ـ موعد الشروق: 6:46 ص

ـ موعد أذان الظهر: 12:28 م

ـ موعد أذان العصر: 3:43 م

ـ موعد أذان المغرب: 6:09 م

ـ موعد أذان العشاء: 7:25 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج

ـ موعد صلاة الفجر: 5:31 ص

ـ موعد الشروق: 6:55 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:38 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:54 م

ـ موعد صلاة المغرب 6:20 م

ـ موعد صلاة العشاء 7:36 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

ـ موعد أذان الفجر: 5:26 ص

ـ موعد الشروق: 6:48 ص

ـ موعد أذان ‎الظهر: 12:33 م

ـ ‎موعد أذان العصر: 3:51 م

ـ موعد أذان ‎المغرب: 6:18 م

ـ موعد أذان العشاء: 7:31 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد أذان الفجر: 5:49 ص

ـ موعد الشروق: 7:18 ص

ـ ‎موعد أذان الظهر: 12:56 م

ـ موعد أذان‎ العصر: 4:08 م

ـ ‎موعد أذان المغرب: 6:34 م

ـ موعد أذان ‎العشاء: 7:52 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

‎ـ موعد أذان الفجر 5:23 ص

ـ موعد الشروق: 6:47 ص

ـ موعد أذان الظهر: 12:29 م

ـ موعد أذان العصر: 3:45 م

ـ موعد أذان المغرب: 6:11 م

ـ موعد أذان العشاء: 7:27 م

مواقيت الصلاة بتوقيت طابا

ـ موعد أذان الفجر 5:21 ص

ـ موعد الشروق: 6:47 ص

ـ موعد أذان الظهر: 12:27 م

ـ موعد أذان العصر: 3:41 م

ـ موعد أذان المغرب: 6:07 م

ـ موعد أذان العشاء: 7:24 م.