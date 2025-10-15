مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

كشفت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للتوقيت المحلي لكل محافظة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، اليوم، كما يلي:

ـ الفجر 5:30 ص

ـ الشروق 6:57 ص

ـ الظهر 12:41 م

ـ العصر 3:57 م

ـ المغرب 6:24 م

ـ العشاء 7:41 م

مواعيد الصلاة في الجيزة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة، اليوم، كما يلي:

ـ الفجر 5:30 ص

ـ الشروق 6:57 ص

ـ الظهر 12:41 م

ـ العصر 3:57 م

ـ المغرب 6:24 م

ـ العشاء 7:42 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

أما مواعيد الصلاة في الإسكندرية، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ الفجر 5:35 ص

ـ الشروق 7:03 ص

ـ الظهر 12:46 م

ـ العصر 4:01 م

ـ المغرب 6:28 م

ـ العشاء 7:47 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

ستكون مواعيد الصلاة في الغردقة، اليوم، كما يلي:

ـ الفجر 5:20 ص

ـ الشروق 6:44 ص

ـ الظهر 12:30 م

ـ العصر 3:48 م

ـ المغرب 6:16 م

ـ العشاء 7:31 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

ستكون مواقيت الصلاة في شرم الشيخ، اليوم، كما يلي:

ـ الفجر 5:18 ص

ـ الشروق 6:43 ص

ـ الظهر 12:29 م

ـ العصر 3:46 م

ـ المغرب 6:14 م

ـ العشاء 7:29 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد

ستكون مواعيد الصلاة في بورسعيـد، اليوم، كما يلي:

ـ الفجر 5:26 ص

ـ الشروق 6:54 ص

ـ الظهر 12:37 م

ـ العصر 3:52 م

ـ المغرب 6:19 م

ـ العشاء 7:37 م

مواقيت الصلاة في الأقصر

ستكون مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم، كما يلي:

ـ الفجر 5:25 ص

ـ الشروق 6:48 ص

ـ الظهر 12:35 م

ـ العصر 3:54 م

ـ المغرب 6:22 م

ـ العشاء 7:37 م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وستكون مواعيد الصلاة في محافظة أسوان، اليوم، كما يلي:

ـ الفجر 5:24 ص

ـ الشروق 6:46 ص

ـ الظهر 12:34 م

ـ العصر 3:54 م

ـ المغرب 6:22 م

ـ العشاء 7:35 م