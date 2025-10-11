قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات استخراج الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. أماكن استلامه وأهم استخداماته

الكارت الموحد
الكارت الموحد
خالد يوسف

تزايد اهتمام المواطنين بالكارت الموحد، باعتباره البديل الرسمي لبطاقات التموين والمرافق، حيث بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة تدريجية لتوحيد جميع الخدمات الحكومية في بطاقة ذكية واحدة تسهّل على المواطن الحصول على الدعم والخدمات دون الحاجة لبطاقات متعددة، ويهدف الكارت الجديد إلى دمج بطاقات التموين والمعاشات والتأمين الصحي والدفع الإلكتروني في بطاقة واحدة، تسهم في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي الكامل لخدمات الدولة.

مميزات الكارت الموحد

يقدم الكارت الموحد عددًا من المميزات، من أبرزها:

ـ دمج الخدمات الحكومية المختلفة في بطاقة واحدة تشمل التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية.

ـ إمكانية السحب النقدي والشراء من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.

ـ التأكد من وصول الدعم لمستحقيه باستخدام بصمة ذكية لكل مواطن.

ـ فتح حساب بنكي لكل مواطن في الهيئة القومية للبريد دون أي تكلفة.

ـ تحقيق الشمول المالي من خلال تسهيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية.

استخدامات الكارت الموحد

يعتبر الكارت الموحد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع، له العديد من الاستخدامات التي جاءت على النحو الآتي:

ـ يستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة.

ـ إتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار.

ـ يستخدم الكارت الموحد، في معاملات صرف دعم الخبز والسلع التموينية للمواطن من البدالين.

ـ يستخدم في خدمات التأمين الصحى الشامل.

ـ يستخدم في تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية.

أماكن الحصول على الكارت الموحد

يُتاح للمواطنين استلام الكارت الموحد خلال شهر من استلام الرسالة النصية، وفي حال عدم الاستلام خلال هذه الفترة، يتم توفير شهر إضافي للاستلام من ديوان عام المحافظة، وبعدها يتم إلغاء الكارت، يمكن الحصول على الكارت الموحد، من الأماكن التالية:

ـ مكاتب البريد.

ـ مكاتب التموين.

ـ وحدات التأمين الصحي الشامل.

ـ ديوان عام محافظة بورسعيد.

خطوات استخراج الكارت الموحد

يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على الكارت الموحد:

ـ فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد.

ـ تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى إحدى شركات المحمول.

ـ تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط.

ـ إرسال رسالة نصية للمواطنين لإبلاغهم بموعد ومكان استلام الكارت.

