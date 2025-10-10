20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد تطبيق التوقيت الشتوي ؟ سؤال تصدر عمليات البحث عبر محرك جوجل خلال الأيام الماضية، وخاصة مع تحسن الأحوال الجوية وحلول شهر أكتوبر وقرب انتهاء التوقيت الصيفى، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن تطبيق التوقيت الشتوى لعام 2025.

متى يبدأ تطبيق التوقيت الشتوى؟

تفصلنا أسابيع قليلة عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي، الذي بموجبه يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، كانت قد تقدمتها بموجب التوقيت الصيفي، الذي يُفعّل في نهاية شهر أبريل من كل عام، ويستمر لنحو 6 أشهر.

وحددت الحكومة المصرية موعد تطبيق التوقيت الصيفى والشتوي بعد ما يقرب من 7 سنوات من إيقاف العمل به، (صادر عام 2016).

التوقيت الشتوي

سيبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، اعتبارًا من يوم الجمعة، الموافق 31 أكتوبر 2025، ليستمر حتى الأيام الأخيرة من شهر أبريل 2026، حيث سيتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، لتصبح 11 مساء يوم الخميس 30 أكتوبر بدلًا من 12 صباحًا، بمجرد حلول الساعة الأولى من ذلك اليوم.

ويسري ذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير التوقيت الصيفي، حيث ينص على أنه: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية مقدمة بمقدار ستين دقيقة عن التوقيت المتبع".

وطبّقت الحكومة المصرية نظام التوقيت الصيفي في أبريل 2023 بعد توقف دام 7 سنوات، بهدف تقديم أوقات العمل والأنشطة العامة لتتوافق مع ساعات النهار الأطول، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة.

سبب تطبيق التوقيت الصيفي عالميا ومحليا

يُعد التوقيت الصيفي نظامًا عالميًا معمولًا به في معظم الدول المتقدمة، وتلتزم بتطبيقه المؤسسات الكبرى مثل المطارات والسكك الحديدية والبنوك، فضلًا عن شبكات الإنترنت والاتصالات.

ويُطبّق هذا النظام في نحو 70 دولة حول العالم، للاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول، إذ إن تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة يمنح ساعة إضافية من الإضاءة الطبيعية، ما يقلل الاعتماد على الكهرباء.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، أوضح أن فوائد التوقيت الشتوي تتمثل في توفير 25 مليون دولار، وفقًا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى توفير 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

هنأخر الساعة ولا هنقدمها؟

يعد الموعد الرسمي لنهاية العمل بالتوقيت الصيفي طبقًا لقرار مجلس الوزراء في أكتوبر المقبل، حيث أن آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام سيكون الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، ليبدأ المواطنين في تأخير ساعاتهم 60 دقيقة من صباح السبت 1 نوفمبر 2025 إيذانًا ببداية تطبيق التوقيت الشتوي أى أن التوقيت سيتم تعديله خلال هذا الشهر بعد 20 يوما من الآن.

ضبط الساعة

مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، يحرص كثيرون على التأكد من أن ساعة الهاتف تعمل وفق التوقيت الرسمي الجديد، خصوصًا بعد تأخير الساعة ستين دقيقة عن التوقيت الصيفي.

ولتجنّب أي ارتباك في المواعيد أو التنبيهات، يمكن التأكد من ضبط الساعة تلقائيًا بسهولة، سواء على هواتف الأندرويد أو الآيفون.

هواتف الأندرويد

للتأكد من أن الساعة تتبع التوقيت الشتوي الصحيح على هواتف الأندرويد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ـ تفعيل خيار "استخدام الموقع الجغرافي" لتحديد المنطقة الزمنية بدقة.

ـ فتح تطبيق الساعة على الهاتف.

ـ الضغط على "مزيد" في أعلى الشاشة.

ـ اختيار المنطقة الزمنية الخاصة بالبلد.

ـ الدخول إلى "تغيير التاريخ والوقت".

ـ تفعيل خيار "ضبط المنطقة الزمنية تلقائيًا".

هواتف الآيفون

أما على هواتف آيفون، فيتم التأكد من صحة التوقيت عبر الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الإعدادات  (Settings)

ـ اختيار "عام (General)".

ـ الضغط على "التاريخ والوقت (Date & Time)".

ـ تفعيل خيار "الضبط التلقائي (Set Automatically)".

وبمجرد تفعيل الضبط التلقائي، يقوم الهاتف بتحديث الوقت وفق التوقيت الشتوي بشكل فوري ودون تدخل يدوي، مما يضمن دقة المواعيد والتنبيهات على مدار اليوم.

تطبيق التوقيت الشتوي التوقيت الصيفى الحكومة المصرية 31 أكتوبر جمهورية مصر العربية

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
طريقة عمل اللازانيا
فورد
اثار
