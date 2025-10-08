قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه
أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه
خالد يوسف

دائما ما نبحث عن هاتف محمول ذو جودة عالية، بسعر يتناسب مع إمكانياتنا، بعيدا عن الأسعار الفلكية للأيفون، وتزايد البحث مؤخرا عن أفضل موبايل بسعر نحو 10,000 جنيه في السوق المصري لعام 2025، وهو ما سنوضحه من خلال دليل شامل، لمجموعة من الهواتف المميزة في هذه الفئة السعرية، مع مقارنة من حيث الشاشة، المعالج، الكاميرا، البطارية، لتتمكن من اختيار الأنسب حسب استخدامك (الألعاب، التصوير، الاستخدام اليومي أو مخصص).

تنوع خيارات الهواتف الذكية بـ 10 الاف جنيه

في ظل تنوع الخيارات المتاحة في سوق الهواتف الذكية، أصبح بإمكانك الآن الحصول على موبايل مميز بسعر في حدود 10,000 جنيه دون التضحية بالجودة أو الأداء، سواء كنت تبحث عن شاشة قوية، كاميرا عالية الدقة، أو بطارية تدوم طوال اليوم، ستجد من بين الترشيحات ما يناسب احتياجاتك.

أمثلة على هواتف مميزة في فئة 10,000 جنيه

ـ Samsung Galaxy A16.

من أبرز الهواتف في الفئة المتوسطة في السوق المصري، ويتميز بـ: 

ـ الشاشة: Super AMOLED، مقاس 6.7 بوصة، بدقة FHD+ مع معدل تحديث

ـ المعالج: Helio G99

ـ الذاكرة: خيارات 4 إلى 8 جيجا رام مع تخزين واسع

ـ الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل

ـ البطارية: 5000 mAh مع دعم شحن سريع

ـ مزايا مهمة: شاشة AMOLED رائعة، مواصفات متوازنة للاستخدام اليومي، دعم تحديثات النظام لفترة جيدة.

ملاحظة: تأكد من النسخة (RAM + التخزين) المعروضة في المتجر، لأن السعر قد يختلف كثيرًا حسب ذلك، أيضاً بعض المستخدمين لاحظوا تأخر طفيف في استجابة الهاتف عند الإقلاع أو فتح التطبيقات الثقيلة.

ـ Xiaomi Redmi Note 14.

خيار قوي جدًا ضمن هذه الفئة السعرية، ويُعرض بسعر أقل من 10,000 جنيه في بعض العروض:

ـ الشاشة: AMOLED بحجم 6.67 بوصة وبدقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz

ـ المعالج: Helio G99 نسخة محسنة “Ultra” في بعض الإصدارات

ـ الكاميرا الخلفية: 108 ميجابكسل (في بعض النسخ)

ـ البطارية: 5500 mAh مع شحن سريع

ـ السعر الحالي تقريبًا: حوالي 8,444 جنيه لنسخة 6+128 في بعض المتاجر المصرية

ـ مزايا مهمة: قيمة ممتازة مقابل المال، شاشة سلسة بمعدل تحديث مرتفع، بطارية كبيرة.

نقطة يجب الانتباه لها: بعض النسخ قد لا تتضمن الشاحن في العلبة أو قد يكون هناك اختلاف في الأداء حسب النسخة Ram / التخزين.

نصائح لاختيار الهاتف الأفضل في فئة 10,000 جنيه

ـ حدد أولوياتك.. إذا كنت تميل للألعاب، فاختر هاتفًا بمعالج أقوى، إذا التصوير مهم لك، فالكاميرا يجب أن تكون أولوية.

ـ تحكم في المواصفات المتفرقة.. كنسخة الرام والتخزين، لأن الفرق بين 6+128 و8+256 قد يكون كبيرًا في السعر.

ـ اقرأ آراء المستخدمين.. استخدامها الفعلي يكشف عيوبًا لا تراها المواصفات.

ـ تحقق من العرض الكامل.. بعض الهواتف تُعرض بدون شاحن أو بدون ضمان محلي، فانتبه لذلك.

ـ استفد من العروض الموسمية.. كثيرًا ما تُطرح هذه الهواتف بأسعار منخفضة في عروض المتاجر مثل بي تك وغيرها.

أفضل هواتف محمولة هواتف محمولة بسعر 10 000 جنيه Samsung Galaxy A16 Xiaomi Redmi Note 14 الهواتف المميزة أفضل موبايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

ماجى دويدار

شركة إنابل لخدمات التعهيد تعين ماجي دويدار رئيساً تنفيذياً لدفع خطط النمو والتوسع العالمي

OpenAI

OpenAI تحظر حسابات مرتبطة بالصين طلبت مقترحات حول مراقبة وسائل التواصل

Motorola

هاتف Motorola Moto G Power 2025 .. صفقة برايم داي التي تجمع بين القوة والأناقة

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد