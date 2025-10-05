مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

تزايدت عمليات البحث عن أسعار السجائر اليوم، خاصة بعد إقرار الزيادة السعرية الأخيرة المطبقة على السجائر المستوردة منذ نهاية أغسطس، وما يهم المواطن المدخن التعرف على قائمة أسعار السجائر الرسمية للمستهلك.

قائمة أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، عن القائمة الرسمية الجديدة لأسعار منتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المُسخن، بعد الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في الأسواق المصرية.

وأصدرت الشركة بيانا رسميا أكدت فيه أن الأسعار الجديدة تشمل العلامات التجارية «ميريت»، و«مارلبورو»، و«L&M»، بالإضافة إلى منتجات التبغ المُسخن «HEETS»، و«TEREA»، وذلك في إطار التحديثات الدورية التي تجريها الشركة على منتجاتها تماشيًا مع تطورات السوق المحلية.

ارتفاع في أسعار السجائر 2025

كشفت الحكومة خلال شهر يوليو 2025، عن مشروع تعديل جديد على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعادة تصنيف أسعار السجائر وزيادة الفئة الضريبية القطعية على الأصناف المحلية والمستوردة.

واستهدف مشروع القانون زيادات سعرية محدودة جديدة لكل شريحة من السجائر، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، مع إقرار تطبيق زيادات سنوية تدريجية لمدة 3 سنوات متتالية.

كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر أصناف السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

وفقا لما تم الإعلان عنه تدخل التعديلات الجديدة على أسعار السجائر حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025.

أسعار السجائر اليوم

الشرقية للدخان

جاءت أسعار السجائر اليوم كما أعلنتها الشركة الشرقية للدخان كالتالي:

- أسعار السجائر البوكس 38.75 جنيه.

- أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 38.75 جنيه.

- أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 38.75 جنيه

- أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 38.75 جنيه

- أسعار السجائر بوسطن / بلمونت 38.75 جنيه

- أسعار السجائر كليوباترا سوبر 38.75 جنيه

- أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 38.75 جنيه

- أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 38.75 جنيه

- أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 38.75 جنيه.

أسعار منتجات فيليب موريس في مصر اليوم

جاءت الأسعار لمنتجات الشركة كالتالي:



- أسعار السجائر اليوم، لعبوة ميريت «Merit» بأنواعها تصل إلى 95 جنيهًا.

- أسعار السجائر اليوم، مارلبورو «Marlboro» بأنواعها تصل إلى 84 جنيهًا.

- أسعار السجائر اليوم، مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها تصل إلى 74 جنيهًا.

- أسعار السجائر اليوم، ال أند ام «L&M» بأنواعها تصل إلى 69 جنيها في مصر.

- أسعار السجائر اليوم، التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 56 جنيهًا في مصر.

- أسعار السجائر اليوم، التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 56 جنيهًا للعبوة.

- أسعار السجائر اليوم، التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 56 جنيهًا للعبوة.

- أسعار السجائر ميريت: 95 جنيهًا للعلبة.

- أسعار السجائر كامل أصفر/ أزرق: 65 جنيهًا للعلبة.

- أسعار السجائر كامل أكتيفيت: 68 جنيهًا للعلبة