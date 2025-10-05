وظائف وزارة الصحة 2025.. مجالات العمل المطلوبة والشروط

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن احتياجها لعدد من الوظائف الشاغرة في الإدارة العامة لمراكز التدريب، للمشاركة في تنفيذ بعض البرامج بمراكز التدريب المختلفة التابعة للإدارة في عدد من المجالات.

ويقدم موقع صدى البلد لمتابعيه، مجالات العمل المطلوبة وشروط وظائف وزارة الصحة 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة نحرص على تقديمها للقراء.

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الصحة 2025

ـ مكافحة العدوى.

ـ الحوكمة الإكلينيكية.

ـ جودة الرعاية الصحية.

ـ الرعاية التمريضية المتخصصة.

ـ التغذية العلاجية.

ـ دعم الحياة والإنعاش.

ـ السلامة والصحة المهنية.

ـ الطوارئ والإسعافات الأولية.

ـ إدارة المخاطر.

ـ الصيدلة الإكلينيكية.

ـ الصحة العامة ومجالاتها.

ـ إدارة سلاسل الإمداد.

ـ سلامة المرضى.

ـ أساسيات البحث العلمي والأبحاث الإكلينيكية.

ـ أعمال الرعاية الأولية «الأمومة والطفولة، تنظيم الأسرة، رعاية الحوامل».

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة الصحة 2025

وهناك عدد من الشروط العامة يجب أن تتوفر في المُتقدمين، وتتمثل فيما يلي:

ـ أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل علمي «دبلوم- ماجستير-زمالة - دكتوراه» في أحد مجالات التدريب المطلوبة.

ـ خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في المجال المتقدم إليه.

ـ خبرة مثبتة في التدريب والتعليم الطبي المستمر أو المشاركة كمدرب في مؤتمرات وبرامج تدريبية وطنية أو دولية.

ـ توافر مهارات العرض والتقديم والقدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التدريب.

ـ الحصول على دورات برامج تدريب المدربين «TOT» من جامعات أو أكاديميات معتمدة محليا دوليا من ذوي الثقل العلمي والأكاديمي، ويفضل الحاصلين على الاعتماد من المجلس الصحي المصري.

طريقة التقديم في وظائف الصحة

يمكن للأشخاص الراغبين في التقديم، على وظائف وزارة الصحة استيفاء النموذج الإلكتروني مع إرفاق المستندات الدالة على الخبرات في موعد أقصاه 15 أكتوبر المقبل، وسيتم التواصل مع المقبولين عبر البريد الإلكتروني.