آرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

كشف ميكيل آرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عن تشكيلة الجانرز التي ستخوض مواجهة بورتسموث مساء الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

آرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: لويس سكيلي - جابرييل - نورجارد - بن وايت

خط الوسط: إيزي - ميرينو - نوانيري

خط الهجوم: مارتينيلي - خيسوس - مادويكي.

ويبدأ آرسنال، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مشواره في البطولة بمواجهة فريق بورتسموث، الذي يفصل بينهما فجوة واضحة على صعيد الإمكانات والطموحات.

ويعد آرسنال الأكثر تتويجًا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في تاريخ البطولة برصيد 14 لقبًا، بينما سبق لبورتسموث الفوز بالكأس مرتين، كان آخرها عام 2008.

ويواجه بورتسموث تحديات صعبة في الوقت الحالي، حيث يصارع للبقاء في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، ويحتل مركزًا متأخرًا، بفارق نقطة واحدة فقط عن مناطق الهبوط، بعد أن حقق 6 انتصارات و7 تعادلات مقابل 11 هزيمة في 24 مباراة.