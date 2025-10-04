قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعترف للمرة الأولى: نتنياهو بالغ في حربه ضد غـ زة
عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع
نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
نائب وزير الصحة يتفقد عدداً من المنشآت الطبية بمحافظة دمياط
إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من 15 إلى 30.. كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر وأماكن الصرف

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
خالد يوسف

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أكتوبر، الذي أصبح الملاذ الأساسي للأسر الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن عن زيادة الدعم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أكتوبر 2025

من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أكتوبر 2025، يوم 15 أكتوبر، لـ 4.7 ملايين أسرة، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

ـ الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ـ إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

ـ الضغط على أيقونة «استعلام».

تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

ـ المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

ـ الرقم القومي واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

ـ نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

ـ حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

ـ في حالة التجميد أو الإيقاف، يذكر السبب.

ـ في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ـ  ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

ـ ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

ـ يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ـ يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

ـ أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

ـ أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

ـ ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

-  صور بطاقة الرقم القومي.

ـ صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

ـ صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

ـ صورة من بطاقة التموين.

ـ قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 لـ 18 سنة.

ـ قيد طالب للمقيدين جامعيًا.

ـ كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

ـ صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

 ـ صورة وثيقة الطلاق أو ما يدل على الانفصال.

ـ صورة إقرار الوصاية للأيتام.

ـ صورة شهادة السجن في حالات سجن الأب أو الأم.

ـ ملء استمارة التقديم والتأكد من دقة وصحة البيانات المُقدمة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة زارة التضامن الاجتماعي

