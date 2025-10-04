من 15 إلى 30.. كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر وأماكن الصرف

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أكتوبر، الذي أصبح الملاذ الأساسي للأسر الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن عن زيادة الدعم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أكتوبر 2025

من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أكتوبر 2025، يوم 15 أكتوبر، لـ 4.7 ملايين أسرة، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

ـ الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ـ إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

ـ الضغط على أيقونة «استعلام».

تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

ـ المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

ـ الرقم القومي واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

ـ نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

ـ حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

ـ في حالة التجميد أو الإيقاف، يذكر السبب.

ـ في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ـ ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

ـ ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

ـ يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ـ يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

ـ أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

ـ أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

ـ ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

- صور بطاقة الرقم القومي.

ـ صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

ـ صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

ـ صورة من بطاقة التموين.

ـ قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 لـ 18 سنة.

ـ قيد طالب للمقيدين جامعيًا.

ـ كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

ـ صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

ـ صورة وثيقة الطلاق أو ما يدل على الانفصال.

ـ صورة إقرار الوصاية للأيتام.

ـ صورة شهادة السجن في حالات سجن الأب أو الأم.

ـ ملء استمارة التقديم والتأكد من دقة وصحة البيانات المُقدمة.