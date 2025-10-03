قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
حتى 28 أكتوبر | وظائف شاغرة بمكتبة مصر العامة.. الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

خالد يوسف

أعلنت مكتبة مصر العامة التابعة لوزارة الثقافة، عن فتح باب التقديم على بعض الوظائف التخصصية التي يهتم بها العديد من الأفراد، ويرصد موقع صدى البلد، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، على أن يكون آخر موعد لتسليم المستندات الورقية يوم 28 أكتوبر 2025، ولكل الباحثين عن فرص عمل مميزة نقدم لكم وظائف شاغرة بمكتبة مصر العامة.

وظائف شاغرة بمكتبة مصر العامة

أعلنت مكتبة مصر العامة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن توفر وظائف شاغرة، يستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 202.

وتتمثل هذه الوظائف في:

ـ مدير المكتب الفني.

ـ مدير إدارة الشئون الفنية.

ـ مدير إدارة الشئون المالية.

ـ مدير إدارة الإدارة الاستراتيجية.

ـ مدير إدارة الشئون الإدارية.

شروط شغل الوظائف

يشترط للتقديم على هذه الوظائف وفقا للإعلان المنشور ما يلي:

ـ المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والتعامل مع الحاسب الآلي.

ـ المعرفة الكافية باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

ـ القدرة على الإشراف والتحفيز، والقدرة على وضع البرامج والخطط التنفيذية.

ـ القدرة على قيادة فريق عمل، والقدرة على إدارة الوقت.

ـ قضاء مدة مقدارها ستة سنوات على الأقل في وظيفة من الدرجة المالية الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها أربعة عشر سنة في وظيفة تتفق مع طبيعة العمل.

ـ الحصول على مؤهل عالي يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

ـ اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016.

الأوراق المطلوبة للتقديم

للتقديم على هذه الوظائف، يتم تجهيز بعض الأوراق اللازمة الواردة في الإعلان كالتالي:

ـ السيرة الذاتية للمتقدم باللغتين العربية والإنجليزية وعدد 2 صور شخصية.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ بيان حالة وظيفية موجه للمكتبة، متضمن القدرات العلمية، وموضح به تقدير أخر تقريرين عن تقويم الأداء والجزاءات وشهادة خبرة من واقع ملف الخدمة.

ـ بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يرفق صور من شهادات الخبرة العملية تتضمن سنوات الخبرة المذكورة في شروط شغل الوظيفة، وتكون معتمدة ومختومة.

ـ بيان مختصر بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية، والاشتراك في المؤتمرات واللجان وأعداد البحوث والمدد التأمينية السابقة.

ـ بيان عن أبرز الإنجازات للمتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها والوظائف القيادية التي شغلها أن وجد.

ـ المقترح التطويري للهيئة وفقا للنموذج رقم (95) لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير.

ـ صحيفة حالة جنائية، على أن تكون حديثة باسم مكتبة مصر العامة، على أن تكون المستندات مكونة من أصل + 7 نسخ صور.

طريقة التقديم

يمكن للمستوفيين للشروط الواردة في الإعلان، التقدم لشغل الوظائف المطلوبة، بتسليم الطلبات باليد واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بمكتبة مصر العامة وعنوانها 4 شارع جمال حمدان الطحاوية سابقا متفرع من شارع النيل خلف مجلس الدولة، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثالثة عصرًا، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد المحدد، كما تستبعد الطلبات الغير مستوفاة لشروط الإعلان.

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
صبا مبارك
هيونداي
مبيعات كيا
