وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
إيران توافق على مشروع قانون يشدد العقوبة لمن يتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
“أمر مؤسف ومحزن”.. كريم رمزي يعلق على نتائج منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي
الرئيس السيسي: حريصون على استقلال القضاء لضمان إعلاء العدالة الناجزة
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس

إجازة 6 أكتوبر
إجازة 6 أكتوبر
خالد يوسف

تعد إجازة 6 أكتوبر 2025 من أهم المناسبات الوطنية التي يترقبها العاملون في القطاعين العام والخاص، وكذلك طلاب المدارس والجامعات؛ حيث تحل هذه المناسبة المجيدة يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، احتفالًا بانتصارات حرب أكتوبر 1973 التي سطرت فيها القوات المسلحة المصرية ملحمة بطولية لاستعادة الأرض والكرامة، وتُعتبر إجازة 6 أكتوبر 2025 فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس، حيث تمنح العاملين والطلاب استراحة قصيرة قبل استكمال مشوارهم نحو نهاية العام الدراسي أو العملي. 

إجازة السادس أكتوبر 2025

تُعد إجازة 6 أكتوبر، احتفاءً واحتفالاً بذكرى حرب أكتوبر عام 1973، التي تعد من أبرز المحطات التاريخية في مصر والعالم العربي، إذ اندلعت يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 1973، الذي وافق العاشر من رمضان لعام 1393 هجريًا، بهجوم مفاجئ ومنسق شنه الجيشان المصري والسوري على القوات الإسرائيلية التي كانت تحتل أراضيهما منذ هزيمة يونيو 1967.

ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025

واستمرت المعارك على الجبهتين حتى تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 24 أكتوبر 1973، وأعقب ذلك مفاوضات السلام، واتفاقية كامب ديفيد عام 1978، والتي مهدت الطريق لانسحاب إسرائيل الكامل من شبه جزيرة سيناء، وعودتها إلى السيادة المصرية.

هل يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس للموظفين والطلاب؟

اتبعت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة سياسة ترحيل الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، بهدف إتاحة عطلة أطول للمواطنين.

ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٥، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بدلًا من يوم الاثنين الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر).

الدكتور مصطفى مدبولي

وفقًا لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، يحق للعامل الذي يُكلف بالعمل في أيام العطلات الرسمية الحصول على أجر إضافي مضاعف أو يوم راحة بديل، بما يضمن حماية حقوق الموظفين وتقدير جهودهم في حالة استدعائهم للعمل خلال هذه المناسبات. 

آخر عطلة رسمية في 2025 للموظفين والطلاب 

تكتسب هذه الإجازة أهمية خاصة، كونها آخر عطلة رسمية في عام 2025، وهو ما يمنح الموظفين والطلاب فرصة للراحة قبل دخول الربع الأخير من العام، تمهيدًا لعام جديد مليء بالتحديات.

ومع نهاية العام، يتبقى للمواطنين العطلات الأسبوعية فقط يومي الجمعة والسبت حتى بداية 2026، وتبلغ عدد تلك الأيام 9 أيام إجازة للقطاعين العام والخاص والمدارس والبنوك في أكتوبر.

9 أيام إجازة 6 أكتوبر إجازة 6 أكتوبر 2025 المناسبات الوطنية القطاعين العام والخاص طلاب المدارس والجامعات حرب أكتوبر 1973 القوات المسلحة المصرية

