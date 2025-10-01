تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

ارتفعت عمليات البحث مؤخرًا عبر«جوجل»، عن خطوات تفعيل وتحديث بطاقة التموين 2025، عقب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضرورة تحديث البيانات لضمان استمرار صرف الدعم التمويني، وإتاحة خدمة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025 إلكترونيًا.

الفئات المستهدفة لتحديث البيانات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تحديث قواعد البيانات والتحقق من استحقاق الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مع التشديد على أهمية تسجيل رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة لدى شركات الاتصالات، لضمان نجاح عملية التحديث.

وأوضحت الوزارة، أن إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025 لن تتم إلا إذا كان رقم الهاتف المحمول مسجلًا باسم صاحب البطاقة رسميًا.

وتستهدف خطوة تحديث البيانات:

ـ الأسر المستحقة للدعم.

ـ الأسر غير المستحقة ولكنها تحتاج إلى التحديث لضمان دقة المعلومات.

ـ إضافة المواليد الجدد الذين لم تتم إضافتهم مسبقًا.

خطوات تفعيل وتحديث بطاقة التموين 2025 عبر بوابة «دعم مصر»

لمن يرغب في تنفيذ خطوات تفعيل وتحديث بطاقة التموين 2025 إلكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع دعم مصر عن طريق الضغط هــنــا.

ـ اختيار «خدمات تموينية للمواطنين».

ـ إدخال رقم البطاقة التموينية.

ـ كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

ـ الضغط على «تأكيد» لإتمام التحديث.

خطوات التحديث من خلال بوابة «مصر الرقمية»

كما يمكن استخدام بوابة «مصر الرقمية» للقيام بنفس الإجراءات:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هــنــا.

ـ تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

ـ اختيار «خدمات التموين».

ـ الضغط على «تحديث البيانات» أو «تفعيل البطاقة».

ـ إدخال البيانات المطلوبة بدقة، ثم انتظار كود التفعيل.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

ـ صورة من البطاقة التموينية الحالية.

ـ صورة من شهادة ميلاد المولود.

ـ رقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب البطاقة.

أهمية تحديث بطاقة التموين 2025

أكدت وزارة التموين أن خطوات تفعيل وتحديث بطاقة التموين 2025 ضرورية لتحقيق الأهداف التالية:

ـ ضمان وصول الدعم للشرائح المستحقة.

ـ تصحيح أي أخطاء في بيانات الأفراد المقيدين على البطاقة.

ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول لتيسير التواصل.

ـ ربط البطاقة بالهوية الرقمية لصاحبها.

رقم الخدمة الساخن للتحديث وإضافة المواليد

أطلقت وزارة التموين رقمًا مختصرًا لتسهيل الخدمات، ويمكن إرسال رسالة إلى 9136 تحتوي على الرقم (1) للحصول على الرقم السري أو دعم إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.