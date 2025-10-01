قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

تحديث بطاقة التموين
تحديث بطاقة التموين
خالد يوسف

ارتفعت عمليات البحث مؤخرًا عبر«جوجل»، عن خطوات تفعيل وتحديث بطاقة التموين 2025، عقب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضرورة تحديث البيانات لضمان استمرار صرف الدعم التمويني، وإتاحة خدمة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025 إلكترونيًا.

الفئات المستهدفة لتحديث البيانات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تحديث قواعد البيانات والتحقق من استحقاق الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مع التشديد على أهمية تسجيل رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة لدى شركات الاتصالات، لضمان نجاح عملية التحديث.

وأوضحت الوزارة، أن إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025 لن تتم إلا إذا كان رقم الهاتف المحمول مسجلًا باسم صاحب البطاقة رسميًا.

وتستهدف خطوة تحديث البيانات:

ـ الأسر المستحقة للدعم.

ـ الأسر غير المستحقة ولكنها تحتاج إلى التحديث لضمان دقة المعلومات.

ـ إضافة المواليد الجدد الذين لم تتم إضافتهم مسبقًا.

خطوات تفعيل وتحديث بطاقة التموين 2025 عبر بوابة «دعم مصر»

لمن يرغب في تنفيذ خطوات تفعيل وتحديث بطاقة التموين 2025 إلكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع دعم مصر عن طريق الضغط هــنــا.

ـ اختيار «خدمات تموينية للمواطنين».

ـ إدخال رقم البطاقة التموينية.

ـ كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

ـ الضغط على «تأكيد» لإتمام التحديث.

خطوات التحديث من خلال بوابة «مصر الرقمية»

كما يمكن استخدام بوابة «مصر الرقمية» للقيام بنفس الإجراءات:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هــنــا.

ـ تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

ـ اختيار «خدمات التموين».

ـ الضغط على «تحديث البيانات» أو «تفعيل البطاقة».

ـ إدخال البيانات المطلوبة بدقة، ثم انتظار كود التفعيل.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

ـ صورة من البطاقة التموينية الحالية.

 ـ صورة من شهادة ميلاد المولود.

ـ رقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب البطاقة.

أهمية تحديث بطاقة التموين 2025

أكدت وزارة التموين أن خطوات تفعيل وتحديث بطاقة التموين 2025 ضرورية لتحقيق الأهداف التالية:

ـ ضمان وصول الدعم للشرائح المستحقة.

ـ تصحيح أي أخطاء في بيانات الأفراد المقيدين على البطاقة.

ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول لتيسير التواصل.

ـ ربط البطاقة بالهوية الرقمية لصاحبها. 

رقم الخدمة الساخن للتحديث وإضافة المواليد

أطلقت وزارة التموين رقمًا مختصرًا لتسهيل الخدمات، ويمكن إرسال رسالة إلى 9136 تحتوي على الرقم (1) للحصول على الرقم السري أو دعم إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.

بطاقة التموين 2025 تحديث بطاقة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الدعم الدعم التمويني إضافة المواليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

دولار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

ترشيحاتنا

احدث محمول

تفاصيل أحدث محمول لشركة ريلمى العالمية

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

بالصور

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بمطار القاهرة

تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

لكزس
لكزس
لكزس

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

هيونداي كونا
هيونداي كونا
هيونداي كونا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد