رسميا.. 10 أيام إجازة للقطاعين العام والخاص والمدارس والبنوك في أكتوبر

يترقب الكثير من العاملين في القطاعين العام والخاص، موعد الإجازة الرسمية القادمة، وعلى رأسها إجازة 6 أكتوبر 2025، التي تُحتفل بها سنويًا تكريمًا لذكرى انتصارات الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973، إذ تعتبر هذه فرصة لالتقاط الأنفاس بعد فترة عمل متواصلة، حيث يحصل العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة على عطلة رسمية مدفوعة الأجر خلال هذه الإجازة، كما يحصل طلاب المدارس والجامعات في هذه المناسبة الوطنية المهمة على اجازة.

إجازة 6 أكتوبر 2025

وفقًا للأجندة الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، يُحدد موعد الإجازة الرسمية القادمة في شهر أكتوبر بإجازة يوم 6 أكتوبر 2025، والتي تصادف يوم الإثنين، حيث يحتفل خلالها بانتصار الجيش المصري في عبور قناة السويس وتحقيق أحد أعظم الإنجازات العسكرية في التاريخ الحديث.

ويحتفل المصريون هذا العام في السادس من أكتوبر، بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، والذي يوافق 6 أكتوبر 2025.

موعد الإجازة الرسمية القادمة

تُعتبر إجازة 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية السنوية التي يتمتع بها العاملون في مصر عبر مختلف القطاعات، سواء في القطاعين العام أو الخاص، ومن المتوقع أن تصدر رئاسة الوزراء بيانًا رسميًا خلال الفترة المقبلة لتحديد ما إذا كانت الإجازة ستُرحل إلى يوم الخميس أم ستظل في موعدها الأصلي.

تأتي هذه العطلات ضمن القرارات الحكومية المنظمة لسير العمل وضمان راحة المواطنين، خاصة مع اعتماد آلية ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.

عدد أيام العطلات الأسبوعية الرسمية في شهر أكتوبر 2025

يحتوي شهر أكتوبر على 10 أيام متمثلة في يوم إجازة 6 أكتوبر 2025، إضافة لـ 9 أيام عطلة أسبوعية، متمثلة في أيام الجمعة والسبت، وهى على النحو التالي:

ـ الجمعة 3 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 4 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الإثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة 6 أكتوبر

ـ الجمعة 11 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 12 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 17 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 18 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 24 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 25 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 31 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية.