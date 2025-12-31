قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إيران تعين نائبا جديدا للقائد العام للحرس الثوري

إيران.. نائبا جديدا للقائد العام للحرس الثوري
إيران.. نائبا جديدا للقائد العام للحرس الثوري
هاجر رزق

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعيين العميد أحمد وحيدي نائبا للقائد العام للحرس الثوري بقرار من مرشد الثورة علي خامنئي، وذلك خلال حفل وداع وتقديم شهد أيضا الإشادة بخدمات نائب القائد السابق العميد علي فدوي.​


 ونص أمر القائد الأعلى على تكليف وحيدي بدور جهادي وثوري في رفع مستوى الجاهزية العملياتية للحرس الثوري، والمضي قدمًا في تنفيذ مهامه، وتسريع تلبية الاحتياجات الروحية والمعيشية للأفراد، مع تعزيز التنسيق مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وبالتقيد بتوجيهات القائد العام للحرس الثوري.

وتضمن القرار توجيه الشكر للعميد علي فدوي على خدماته خلال فترة توليه منصب نائب القائد العام، مع تمني التوفيق له ولسائر قادة الحرس في مهامهم المستقبلية.

وأعرب العميد أحمد وحيدي، خلال الحفل، عن تقديره لجهود فدوي، مؤكداً أنه سيواصل العمل الجهادي إلى جانب القائد العام للحرس وقياداته، آملا أن ينجح "كخادم متواضع" في الإسهام في أداء مهام الحرس الثوري وخدمة الشعب الإيراني.

يأتي تعيين وحيدي، الذي يعد من القادة المخضرمين في الحرس ولديه سجل طويل في المواقع العسكرية والأمنية والوزارية، في سياق إعادة تموضع داخل البنية القيادية للحرس الثوري بهدف تعزيز الجاهزية والانسجام العملياتي في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

