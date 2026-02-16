الأهلي يحذر كامويش بسبب شيكوبانزا... فماذا حدث؟

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تحذير هاما من النادي الاهلي لنجم الفريق الجديد كامويش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: خاص.. الأهلي حذر كامويش من (السهر) وطالبه بضرورة التركيز خاصة أن هناك معلومة داخل النادي تؤكد أن اللاعب يسهر مع مواطنه شيكوبانزا لاعب الزمالك.

وأنهى الأهلي دور المجموعات متصدرا مجموعته بـ10 نقاط دون خسارة في مشهد يعكس اتزانا تكتيكيا وقدرة على إدارة المباريات الكبيرة.

وفي الجولة الختامية تعادل سلبيًا مع الجيش الملكي ليصعد الفريقان سويًا بينما غادر يانج أفريكانز رغم فوزه على شبيبة القبائل.

مكافأة الكاف للنادي الأهلي

وسيحصل النادي الأهلي على 41 مليون و760 ألف جنيه نظير تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي لم يكن وحده الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم إذ فعلها أيضًا بيراميدز في تأكيد على الحضور المصري القوي في النسخة الحالية.